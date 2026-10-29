La Tesla Roadster può volare, ma c'è un problema: pochi secondi in aria e 6 ore per rifornire

Elon Musk ha dimostrato che la nuova Tesla Roadster può davvero volare e compiere pure acrobazie grazie ad un sistema di propulsori a gas freddo di derivazione spaziale, sviluppati grazie alle competenze di SpaceX. In realtà, la versione della Roadster che potrà davvero volare è un'edizione limitatissima che si potrà ordinare solamente su invito. Inoltre, per volare davvero servono le necessarie autorizzazioni che non è semplice ottenere. Mettendo da parte le normative, c'è un dettaglio tecnico curioso che è emerso da un po' e che riguarda i tempi necessari per riempire il serbatoio di azoto che alimenta i propulsori a gas freddo.

A quanto pare, tra due voli, i tempi di attesa saranno piuttosto lunghi.

Un volo di pochi secondi e poi un'attesa di ore

Tesla ha mostrato che la nuova Roadster può stare in volo per poco tempo anche se l'obiettivo è quello di allungare i tempi di volo. Il team di Tesla ha dichiarato che il sistema di volo non è infatti ancora completo e oggi utilizza un serbatoio di azoto da 200 litri a una pressione fino a 10.000 psi (689 bar). La casa automobilistica ci sta lavorando e questo è sicuramente una buona notizia anche se non sappiamo quanto si potrà migliorare.

Tesla Roadster

Lars Moravy, vicepresidente del reparto ingegneria di Tesla, ha raccontato che attualmente i tempi di rifornimento variano dalle due alle sei ore. L'obiettivo è di ridurli a meno di 30 minuti. Insomma, ad oggi, tra due voli di pochi secondi, i tempi per rifornire di azoto il serbatoio sono decisamente lunghi.

Ricordiamo brevemente il principio di funzionamento dei razzi spaziali adattato per funzionare sulla Tesla Roadster. I propulsori a gas freddo utilizzano l'azoto compresso rilasciandolo in un potente getto. In pochi secondi d'uso, però, il serbatoio si svuota e bisogna rifornire.

Costi altissimi

6 ore per un pieno non è però il problema maggiore. Per raggiungere una pressione di 10.000 psi (689 bar) è necessario disporre di un compressore dedicato visto che quelli comuni non vanno oltre quota 6.000 psi (414 bar). Quanto potrebbe costare? Anche 10 mila dollari (circa 9 mila euro). Al riguardo, comunque, Tesla non ha fornito molti dettagli. Del resto, lo sviluppo è ancora in corso. In ogni caso, pare evidente che la versione della nuova Roadster sarà esclusiva non solo per le sue specifiche tecniche ma anche per i costi di gestione.

Tesla Roadster

Non c'è ancora il prezzo finale. Possiamo immaginare che la versione Rocket sia alla portata davvero di pochi, con costi esorbitanti. Del resto, il modello base, senza razzi, si può prenotare con una caparra di 50 mila euro. Il modello Thrust, con i propulsori a gas freddo solo per super accelerazioni, si può prenotare con una caparra di 250 mila euro.

Le varianti dotate di propulsori a gas freddo, anche solo per l'accelerazione, riusciranno a essere omologate a uso stradale? Pare difficile. In ogni caso, la promessa di Elon Musk è quello di portare su strada la nuova Roadster nel 2028.

Fonte: SupercarBlondie

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