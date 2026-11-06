La nuova Tesla Roadster sfida la gravità: il volo visto dall'interno

La nuova Tesla Roadster vola e fa acrobazie grazie a un sistema di propulsori a gas freddo sviluppati insieme a SpaceX. In pratica si tratta di una soluzione tecnica di derivazione spaziale adattata per essere utilizzata su di un'auto. La dimostrazione effettuata dalla casa americana ha fatto molto discutere. A oggi sappiamo che la nuova Roadster sarà proposta in più versioni e solo la ''Rocket'', la top gamma acquistabile solo su invito, disporrà di tale sistema che è ancora in sviluppo.

Ci sarà sicuramente modo di scoprire più cose sulla Roadster dato che su strada arriverà solo nel 2028, sempre che i tempi non si dilatino ancora. Ma che effetto fa volare e fare acrobazie con la nuova Roadster? Ce lo racconta direttamente Tesla attraverso un filmato in cui si vede il salto e il volo dell'auto da dentro. Durante la dimostrazione l'auto era gestita da remoto, dentro non c'era nessuna persona ma il video ci offre un'anticipazione di quello che tra alcuni anni potranno provare i proprietari di tale supercar elettrica.

Il volo con la nuova Tesla Roadster

Tesla ha condiviso un nuovo filmato in soggettiva che mostra come appare la sensazione di pilotare una Roadster dall'interno dell'abitacolo, e l'effetto è esattamente spettacolare. Certo, ci vorranno ancora alcuni anni prima che qualcuno possa davvero provare un'emozione simile ma intanto l'azienda di Elon Musk anticipa quello che proveranno alcuni fortunati clienti. Sicuramente un'interessante trovata di marketing per tenere alta l'attenzione su di un prodotto che continua a far molto chiacchierare.

Ben difficilmente questa versione della Roadster sarà omologata per un utilizzo su strada e quindi i suoi usi reali saranno limitati, anche senza voler utilizzare i propulsori a gas freddo di SpaceX. In ogni caso, chi la comprerà non avrà certo problemi di budget e quindi non dovrebbe avere problemi a portarla su piste private.

Tesla non ha ancora rivelato i listini ufficiali ma il prezzo della Rocket sicuramente sarà decisamente molto alto. Per chi non ha bisogno della tecnologia spaziale sulle auto può sempre optare per la versione standard che comunque sarà decisamente molto veloce. Anche in questo caso non sappiamo i prezzi ma per la prenotazione serve una caparra di 50 mila euro (in Italia).

L'appuntamento è per il 2028 se Elon Musk rispetterà i tempi.

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