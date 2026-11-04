Tesla Assisted Driving, cambia la gestione dei limiti di velocità in Europa: ecco come

Tesla sta continuando a lavorare per portare la Full Self Driving, anzi la Tesla Assisted Driving, come sia chiama adesso, in tutti i Paesi europei. Come sappiamo, 10 hanno già dato il via libera sulla base dell'approvazione dell'ente regolatore dei Paesi Bassi RDW che aveva approvato l'utilizzo della Full Self Driving ai sensi del regolamento 39 dell'UNECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite). A livello UE si sta invece ancora discutendo e un voto a Bruxelles sarebbe atteso, forse, per dicembre.

Tra le criticità che alcuni Paesi indicano c'è la gestione dei limiti di velocità. Infatti, il sistema avanzato di assistenza alla guida di Tesla può andare oltre a quanto indicato dai cartelli stradali per adattare l'auto al traffico reale. Una pratica che secondo alcuni Paesi UE non va bene.

Ecco quindi arrivare una modifica che cambia le cose.

Ecco come saranno gestiti i limiti di velocità

In Europa, il sistema di assistenza alla guida di Tesla non può più essere impostato per superare il limite di velocità fino al 50%. L'RDW ha confermato oggi di aver approvato un aggiornamento che limita il margine di velocità extra al 10% e rinomina ufficialmente ''FSD Supervised'' in Tesla Assisted Driving.

Inoltre, questo margine extra andrà configurato ogni volta perché si azzera a ogni avvio dell'auto. Il nuovo nome viene visualizzato sul display di bordo, nel manuale d'uso e in altre informazioni per il conducente sui veicoli HW4.

L'RDW descrive l'aggiornamento come ''diverse modifiche minori'' che Tesla gli ha chiesto di valutare. L'ente regolatore afferma di aver verificato l'implementazione, di non aver riscontrato effetti negativi o indesiderati e di aver integrato le modifiche nell'omologazione esistente senza modificarla.

Sottolinea inoltre che il cambio di nome non cambia la funzione del sistema. Si tratta pur sempre di un sistema di assistenza alla guida di Livello 2, per quanto avanzato, e la responsabilità rimane sempre del conducente. Queste modifiche verranno implementate tramite un aggiornamento software over-the-air (OTA) da parte di Tesla.

L'RDW ha informato i nove Stati membri dell'UE che hanno già accettato la sua omologazione (Belgio, Danimarca, Estonia, Croazia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Slovacchia e Repubblica Ceca) in merito a questi aggiornamenti che quindi saranno disponibili anche in questi Paesi.

Perché è importante

La gestione dei limiti di velocità è stata molto discussa a Bruxelles, una problematica sollevata soprattutto da alcuni Paesi come la Francia. Questa modifica potrebbe quindi essere vista come un modo per risolvere tali problematiche e agevolare l'approvazione.

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