Tesla Cybertruck, Musk ammette: non riusciranno a soddisfare tutti, i clienti saranno rimborsati

Elon Musk ha confermato che l'azienda farà il possibile per evadere gli ordini, ma dovrà rimborsare numerosi acquirenti

Tesla Cybertruck terminerà la sua avventura nel 2027, più o meno a metà anno quando la casa automobilistica cesserà la sua produzione all'interno della Gigafactory del Texas. Più o meno tra 8 mesi l'azienda di Elon Musk potrà sfruttare lo spazio lasciato libero nella fabbrica per incrementare la produzione del Cybercab su cui scommette molto e che punta a rivoluzionare il concetto di mobilità urbana.

Che succederà ai clienti in attesa di ricevere il loro pickup elettrico? Elon Musk aveva promesso che avrebbero aumentato la produzione del Cybertuck, introducendo un turno in più, per soddisfare gli ordini arretrati.

Tesla Cybertruck: vista di 3/4 posteriore del SUV americano

A quanto pare, però, l'azienda non riuscirà a soddisfare davvero tutti.

I clienti saranno rimborsati

Con un nuovo post su X (ex Twitter), Elon Musk ammette che gli ordini superano di gran lunga la capacità produttiva. Tesla farà di tutto per produrne il più possibile ma saranno costretti a rimborsare molti clienti.

The Cybertruck order rate far exceeds our production rate. We will try to make as many as possible before shutting down the line in about 8 months, but will have to return deposits for a lot of people. This is not a case of Cybertruck being unprofitable, as has been misreported by legacy media, but rather that the opportunity cost of the complexity of Cybertruck is vastly outweighed by the value of incremental Cybercab production. — Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2026

Affermazione che ha generato diverse polemiche dato che se gli ordini ci sono, i clienti si chiedono il perché è necessario mandare il Cybertruck in pensione in anticipo.

Musk spiega che il pickup elettrico non è antieconomico come spesso viene descritto. Piuttosto, il costo della complessità del Cybertruk è ampiamente superato dal valore della produzione incrementale di Cybercab. Allargare la fabbrica per dare spazio al pickup non è fattibile secondo Musk.

Insomma, nonostante le proteste dei clienti che preferirebbero che Tesla stoppasse il progetto della nuova Roadster piuttosto che quello del Cybertruck, la casa automobilistica non cambia idea. Il prossimo anno cesserà la produzione del pickup elettrico per far posto al Cybercab, il robotaxi a guida autonoma.

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