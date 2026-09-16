Tesla Cybercab, un viaggio da 10 minuti diventa un'odissea di 70 minuti

Tesla ha iniziato a offrire ad Austin, in Texas, le prime corse con il Cybercab. La casa automobilistica scommette molto su questo robotaxi, tassello fondamentale per la strategia di Elon Musk sulla guida autonoma. Qualche intoppo all'inizio può sempre capitare anche se il protagonista di questa storia potrebbe dissentire. Già perché un passeggero ha raccontato che un viaggio di 10 minuti si è trasformato in un'odissea di 70 minuti dopo che il taxi a guida autonoma ha fatto una lunga deviazione attraverso la città.

Il Cybecab non va in autostrada

Il problema non è stato tecnico nel senso che il Cybercab ha funzionato a dovere. Quanto accaduto è però la conseguenza di una limitazione che Tesla dovrà risolvere per evitare che casi simili si ripropongano. Quale limitazione? I suoi robotaxi non possono circolare in autostrada (evitano anche i passaggi a livello), quindi un breve tragitto che una persona percorrerebbe in autostrada si può trasformare in un tortuoso percorso su strade urbane.

Il passeggero, che ha pubblicato la storia su Reddit, aveva prenotato una corsa che prevedeva un tragitto che passando per l'autostrada avrebbe richiesto non più di 10 minuti. Invece, per arrivare alla meta, il Tesla Cybercab ha effettuato una lunga deviazione. Di conseguenza, il viaggio è durato circa 70 minuti.

Tesla Cybercab trasforma un viaggio di 10 minuti ad Austin in una deviazione di 70 minuti

Questa persona ha intitolato il suo post su Reddit ''Il mio Cybercab mi ha tenuto in ostaggio per un'ora''. Un titolo scherzo e pure un po' forzoso dato che, come hanno fatto notare altri utenti su Reddit, è possibile terminare la corsa quando si vuole in caso di necessità. Il prezzo previsto della corsa era di circa 20 dollari ma l'app Tesla mostra solo una stima del prezzo al momento della prenotazione, non una stima del tempo. Quindi, questa persona ha scoperto che il viaggio prevedeva un tragitto più lungo e lento solo dopo essere salito a bordo.

Waymo che può vantare una più lunga esperienza, offre già corse completamente autonome in autostrada. Il sistema di Tesla si limita a percorrere strade urbane a bassa velocità all'interno di una stretta area geografica delimitata. Una limitazione non da poco che ovviamente va a ripercuotersi sulla bontà del servizio. Ovviamente nel tempo Tesla migliorerà la sua piattaforma ma intanto chi sale sul Cybercab deve ricordarsi che il robotaxi evita le autostrade e pure i passaggi a livello.

Fonte: Reddit

VEDI ANCHE

Tags