Tata Punch: le auto economiche esistono ancora. Solo, non da noi

La nuova Tata Punch si aggiorna e costa pochissimo: turbo, dotazione completa e anima da mini-SUV. Ma in Italia non arriva

C’è chi sostiene che l’auto “per tutti” sia ormai un ricordo del passato. Poi però basta guardare cosa succede in altri mercati per capire che le utilitarie accessibili esistono ancora. Semplicemente, non arrivano in Europa.

Un esempio concreto è la nuova Tata Punch, che con il recente aggiornamento di metà carriera dimostra come anche un’auto entry-level possa offrire contenuti interessanti senza obbligare a spendere una fortuna.

Il dato che fa più rumore è il prezzo: in India si parte da poco più di 5.300 euro al cambio. La versione full optional, con motore turbo e tecnologie aggiornate, costa appena 10.000 euro. Una cifra che, dalle nostre parti, non basta nemmeno per un’auto usata recente.

Look deciso ispirato alle ''grandi”

Dal punto di vista stilistico, la Punch aggiornata guarda ai modelli più importanti della gamma Tata, in particolare al SUV Harrier. E il risultato è gradevole: certamente all'altezza anche degli esigenti gusti europei.

Il frontale è completamente ridisegnato, con fari a LED sdoppiati, una mascherina più scolpita e un paraurti dall’aspetto robusto, arricchito da plastiche protettive e da una piastra paramotore color argento che rafforza l’immagine da mini-SUV.

Dietro spicca la nuova firma luminosa “Infinity Glow”, una striscia LED che attraversa il portellone collegando i gruppi ottici. Il paraurti posteriore richiama quello anteriore con un porzione argentata, mentre cerchi sono in lega da 16 pollici.

Le dimensioni? 3,83 metri di lunghezza, perfetti per la città, e una luce a terra che ora arriva a 193 mm: cresce anche la capacità di guado, portata a 400 mm. Valori pensati per affrontare le strade indiane più impegnative, ma che tornerebbero utili anche sulle nostre periferie meno curate.

Tata Punch, la plancia

Interni semplici, ma sorprendentemente completi

L’abitacolo ha un’impostazione moderna: non quella di un'utilitaria sopravvissuta agli anni 80. Al centro della plancia trova posto un infotainment con display da 10,25 pollici e anche la strumentazione è digitale. Qui lo schermo è da 7 pollici.

Il volante a due razze ha i tasti che ti aspetti di trovare su un'auto contemporanea, per vivavoce, comandi vocali, audio e quant'altro. I controlli del climatizzatore in plancia sono touch e i sedili in tessuto, come tutto l'abitacolo, hanno un aspetto gradevole.

La dotazione, considerato il prezzo, è quasi spiazzante: telecamera a 360°, tetto apribile, ricarica wireless per lo smartphone e impianto audio con otto altoparlanti. La sicurezza di base è garantita da sei airbag di serie.

Ciò che manca, e che impedirebbe l'omologazione in Europa, è una dotazione seppur minima di aiuti alla guida ADAS. Un obbligo che da noi contribuisce a rendere le auto molto più costose.

Tata Punch, l'interno

Sotto il cofano arriva finalmente il turbo

La novità più importante del restyling è tecnica. La Tata Punch in versione top adotta ora un 1.2 turbo benzina da 118 CV, abbinato esclusivamente a un cambio manuale a sei rapporti.

Ma il listino propone anche il 1.2 aspirato da 87 CV e l'interessante versione bifuel benzina-metano, poroposta anche con cambio automatico. Non manca una versione full electric, anch'essa in via di aggiornamento.

La conclusione è semplice: le auto economiche (per lo stipendio di un lavoratore europeo) non sono scomparse. Vivono altrove. E visto quanto possono essere ricche di contenuti, guardando la Tata Punch, un po’ di sana invidia è inevitabile.

