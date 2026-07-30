Auto con targa polacca a Napoli: il trucco per risparmiare sull'assicurazione

Secondo l'inchiesta de il Post sono sempre di più: il motivo è presto spiegato

A Napoli c'è una grande diffusione di auto con targhe polacche. Tutti turisti che sono venuti ad ammirare le bellezze di questa città? Assolutamente no perché si tratta di uno stratagemma utilizzato da molte persone per pagare meno l'assicurazione auto. Una recente inchiesta de il Post ha ricostruito questo fenomeno raccontando che da Varsavia stanno passando al contrattacco attraverso nuove regole per renderlo più complicato.

Ma quante sono le auto con targa polacca a Napoli?

Decisamente tante dato che secondo i dati dell'Aci, solo nel 2025 in provincia di Napoli sono state iscritte al registro nazionale dei veicoli esteri ben 14.066 targhe. Indovinate? Quasi tutte polacche. Nel nostro Paese circolano ben 68.228 veicoli con targa polacca, di cui 37.830 sono auto e 29.120 moto. La maggior parte di queste sono registrate a Napoli. Numeri che impressionano ma che fanno capire che alla base c'è una strategia ben chiara.

Il ''trucco'' per pagare meno l'assicurazione

Lo sappiamo, l'assicurazione auto costa molto in Italia e negli ultimi tempi i premi medi sono cresciuti. A Napoli, in particolare, l'RC Auto è tra le più care e può superare i 600 euro all'anno. Se poi aggiungiamo le garanzie accessorie, il conto può salire anche oltre 2.000 euro. Per questo è stato adottato uno stratagemma che sfrutta le targhe polacche. Ma come funziona? L'auto ma la stesa procedura vale anche per le moto, viene prima cancellata dal pubblico registro automobilistico (PRA) italiano. A quel punto viene portata in Polonia dove viene reimmatricolata. L'auto viene poi riconsegnata al precedente proprietario attraverso un contratto di noleggio a lungo termine.

Una procedura complessa e tortuosa ma efficace visto che il veicolo va così pagare l'assicurazione secondo le tariffe polacche e quindi con un congruo risparmio. Si parla di 600-800 euro il primo anno e poi non più di 350 euro.

La scelta di puntare sul noleggio a lungo termine non è stata fatta a caso. Infatti, la legge italiana vieta espressamente ai residenti nel nostro Paese di possedere un'auto non immatricolata in Italia. La legge riguarda il possesso ma non il noleggio.

Ma c'è anche una via meno lunga che qualcuno segue, peccato però che comporti diversi problemi. Come infatti racconta il Post, senza dover portare l'auto in Polonia c'è chi si affida a funzionari polacchi che importano targhe del loro Paese. In questo caso, però, pare che dietro a queste targhe non ci sia un'assicurazione valida, con tutti i problemi facilmente immaginabili in caso di incidente. In situazioni come queste, il risarcimento spetta al fondo di garanzia per le vittime della strada che poi si rifà al ''Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych'' (PBUK) nel caso di auto con targhe polacche.

Ed è proprio qui che iniziano i problemi che stanno portando il Governo polacco a intervenire.

La Polonia interviene

Già perché il fondo polacco PBUK ha visto salire i risarcimenti degli incidenti causati dalle auto con targa polacca senza assicurazione che si trovano in Italia da 1,5 milioni di euro nel 2024 a oltre 4,2 milioni di euro nel 2025. Tutto fa pensare che la spesa possa aumentare ulteriormente nel 2026. I problema è che se i risarcimenti continueranno a crescere, a subirne le conseguenze saranno i cittadini polacchi che vedranno aumentare i costi delle assicurazioni.

Come ha deciso di intervenire la Polonia? Obbligare a scattare foto delle revisioni delle auto per dimostrare che sono state fatte presso officine polacche. Del resto è difficile pensare che le persone si sobbarchino un viaggio così lungo solo per effettuare le revisione obbligatoria dell'auto.

In ogni caso, visto che la Polonia ha capito il trucco, il Post racconta che a Napoli c'è stato un aumento delle auto con targhe della Repubblica Ceca e Bulgaria...

Fonte: il Post

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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