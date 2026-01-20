Macan Turbo Concept Lago e Frauscher Spectre 790, lusso elettrico fra strada e acqua

La Porsche Macan Turbo Concept Lago nasce come esercizio di stile che rafforza il legame tra il marchio di Stoccarda e il mondo della nautica di lusso.

Concept che unisce auto e nautica

Dopo la prima collaborazione con Frauscher (guarda la homepage di Frauscher) per un motoscafo elettrico ad alte prestazioni (leggi tutto sul motoscafo EV Porsche/Frauscher), la casa di Zuffenhausen presenta un concept unico del suo SUV ispirato all’ambiente marino, affiancato dal nuovo motoscafo elettrico Frauscher Spectre 790.

Un SUV elettrico a tema nautico

No, la Macan Turbo Concept Lago non può passare dalla strada all'acqua come un mezzo anfibio qualsiasi, ma adotta soluzioni estetiche e materiali tipici delle imbarcazioni sportive. La carrozzeria è verniciata in Darkteal Metallic, una tinta del programma Paint to Sample, abbinata a grafiche coordinate con il motoscafo. Anche dettagli come le chiavi dell’auto riprendono la stessa colorazione, rafforzando il legame del progetto e della partnership.

Porsche Macan Turbo Concept Lago e Frauscher Spectre 790: il SUV elettrico speciale

Interni ispirati al ponte di uno yacht

Aprendo le portiere del SUV, l’influenza nautica diventa ancora più evidente. Porsche ha coinvolto i reparti Exclusive Manufaktur e Sonderwunsch per creare un ambiente raffinato e tematico. Il vero legno riveste i vani bagagli, richiamando i ponti delle barche, mentre i tappetini dal design ricercato evocano superfici pensate per essere calpestate a piedi nudi.

Porsche Macan Turbo Concept Lago e Frauscher Spectre 790: il piano di carico del SUV

Tra gli elementi distintivi spiccano:

Bussola al posto del classico cronometro sul cruscotto

Tessuto nautico sulle fasce centrali dei sedili

Cuciture a contrasto verde e inserti in pelle pastello

Porsche Macan Turbo Concept Lago e Frauscher Spectre 790: il natante EV lungo 7,97 metri

Frauscher Spectre 790: il motoscafo elettrico

Accanto al concept automobilistico debutta il Frauscher Spectre 790, un motoscafo elettrico lungo 7,97 metri. L’imbarcazione utilizza la stessa batteria da 100 kWh e una configurazione a doppio motore elettrico derivata dalla Macan Turbo. Se per lo sport utility abbiamo una potenza dichiarata di 639 CV, per il natante si scende a 536 CV.

Lo scafo, più leggero rispetto al passato, e l’abitacolo presentano numerosi richiami al design Porsche, come il volante uguale alle auto tedesche e alcuni elementi di design dei sedili (guarda la homepage di Porsche Italia). Inoltre, gli acquirenti possono personalizzare l'imbarcazione con vernici e materiali speciali che richiamano quelli della propria auto.

Porsche Macan Turbo Concept Lago e Frauscher Spectre 790: il pozzetto della barca

Un progetto per pochi fortunati

Se la Macan Turbo Concept Lago resta un esemplare unico (guarda la prova video di nuova Porsche Macan Turbo), il Frauscher 790 Spectre è già ordinabile. Il listini non è stato comunicato ufficialmente, ma il precedente 850 Fantom Air costava circa 600.000 dollari (511.600 euro al cambio attuale), il che ci fa capire che stiamo parlando di una fascia di prezzo riservata a una clientela molto esclusiva, appassionata del SUV elettrico e dei motoscafi di lusso. Cosa ne dite di questa ambiziosa combinazione? Vi piace il mondo della nautica? Fateci sapere la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/01/2026