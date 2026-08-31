Stop al traffico di airbag contraffatti: eBay non vende più nemmeno quelli "buoni"

Era una mossa nell'aria da tempo e, alla fine, è arrivata l'ufficialità: eBay ha infatti annunciato che non consentirà più la vendita di airbag e componenti correlati sulla sua piattaforma. La decisione, come spiegato dalla stessa azienda, è il risultato di un'attenta analisi sui rischi che questi prodotti comportano per gli utenti. Lo stop è la risposta diretta al preoccupante aumento di airbag contraffatti su eBay e, più in generale, sul mercato dei ricambi, un fenomeno che le autorità americane non riescono più a tracciare con certezza.

Il tragico precedente e le indagini NHTSA

Sappiamo bene che la piattaforma è sempre stata una risorsa preziosa per trovare ricambi auto usati. Tuttavia, nonostante negli anni siano stati introdotti paletti più rigidi per selezionare i venditori autorizzati, i componenti falsi sono riusciti comunque a infiltrarsi nel sistema, finendo installati sulle vetture di automobilisti del tutto ignari.

A far traboccare il vaso è stata una vicenda drammatica, che ha coinvolto una Chevrolet Malibu del 2020: al momento dell'incidente, un airbag non originale è esploso in modo anomalo, costando la vita alla conducente. La famiglia della vittima ha intentato una causa milionaria contro il produttore del componente (DTN) e contro la stessa eBay, accusata di non aver vigilato sulle inserzioni. Sebbene un giudice abbia scagionato la piattaforma di e-commerce – poiché non gestiva fisicamente il pezzo né aveva creato l'annuncio – il produttore è stato condannato a risarcire oltre 600 milioni di dollari.

Quasi in contemporanea, la NHTSA (l'ente nazionale statunitense per la sicurezza stradale) ha acceso i fari su eBay, richiedendo documentazione ufficiale sui venditori coinvolti e sulle policy adottate contro la contraffazione. Pur non essendo formalmente accusata di alcun illecito, l'azienda ha preferito correre ai ripari per evitare ulteriori guai legali e danni d'immagine.

Cosa cambia dal 24 settembre 2026

Mettiamo in chiaro le tempistiche e i dettagli pratici. A partire dal 24 settembre 2026, non potrai più acquistare né vendere airbag, dispositivi di gonfiaggio o coperture per il volante sul sito. I venditori sono obbligati a rimuovere tutte le inserzioni attive entro questa data, dopodiché la piattaforma procederà con la cancellazione forzata.

Ci sono però delle eccezioni per componenti meno critici dal punto di vista dell'esplosione diretta: negli Stati Uniti, la vendita di centraline per airbag, sensori d'urto e moduli diagnostici sarà consentita, ma rigorosamente limitata a venditori pre-approvati. Al di fuori degli USA, invece, i venditori potranno continuare a proporre questi specifici elementi elettronici.

Le alternative per la riparazione dell'auto

La decisione ha ovviamente suscitato reazioni nel settore. L'Automotive Recyclers Association (ARA) ha rilasciato una dichiarazione in cui, pur rammaricandosi per la fine di un programma che aveva contribuito a creare standard di certificazione e sicurezza, riconosce le enormi pressioni ricevute da eBay in merito alla conformità dei prodotti.

Cosa significa questo per te? Se devi ripristinare i sistemi di ritenuta della tua auto, dovrai rivolgerti altrove, puntando su piattaforme specializzate o affidandoti direttamente a demolitori e centri di riciclaggio auto sul territorio. eBay rimane un bacino eccellente per scovare quel pezzo di carrozzeria introvabile, ma quando c'è di mezzo un dispositivo che deve letteralmente salvarti la vita, non si può biasimare l'azienda per aver scelto di tirarsi fuori da un mercato così difficile da controllare. Il rischio, banalmente, è troppo alto.

Copertina: foto di Rahul Pugazhendi su Unsplash

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