Smart #2 Couture Edition fa il pieno di ordini, è già tutto esaurito

Smart #2, l'erede della Smart fortwo è arrivata dopo una lunga attesa e pare proprio che piaccia molto ai clienti. La casa automobilistica, infatti, ha comunicato che la versione speciale di lancio, la Smart #2 Couture Edition, in appena due settimane sta facendo il tutto esaurito nei Paesi europei dove è stata proposta. Ricordiamo che i piani prevedono che questa versione speciale sia prodotta complessivamente in 999 esemplari. Dall'apertura del programma di preordine smart Europe Early Order il 13 ottobre, è stato subito evidente il forte interesse da parte dei clienti.

smart #2 Couture Edition

In ogni caso, gli allestimenti Smart #2 Pure, Pure+ e Premium restano sempre disponibili tramite l'offerta Early Order.

Cosa offre la Couture Edition

Questa versione speciale si riconosce per una carrozzeria in Atelier White Matte con tetto Platinum Gold a contrasto, impreziosita da cerchi Lyra da 16 pollici con dettagli dorati. Si basa sull'allestimento Premium e quindi propone di serie, tra le altre cose, tetto in vetro, illuminazione ambientale, sedili e volante riscaldati, impianto audio Sennheiser, ricarica wireless per smartphone e navigatore.

smart #2 Couture Edition

Motore e autonomia

Ricordiamo brevemente le specifiche tecniche della Smart #2 che sono identiche per ogni allestimento. La piccola city car elettrica adotta un motore da 60 kW (82 CV) montato posteriormente che eroga una coppia di 130 Nm. Il tutto è alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 35,8 kWh per un'autonomia WLTP di 290 km. In termini di prestazioni, abbiamo 140 km/h di velocità massima e uno scatto da 0 a 100 km/h in 11,6 secondi.

Prezzi

In Italia, i prezzi della Smart #2 partono da 19.990 euro. Per quanto riguarda la Couture Edition, ci vogliono 25.690 euro.

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