SEAT Leon 2027, arriva un piccolo aggiornamento: cresce la dotazione di serie

Per SEAT Leon arriva il Model Year 2027 che introduce alcune piccole novità. In particolare, la casa spagnola ha ampliato gli equipaggiamenti di serie della Leon. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda la meccanica.

Migliora la dotazione di serie

Innanzitutto, adesso, l'infotainment da 12,9 pollici è disponibile su tutte le motorizzazioni e gli allestimenti. Inoltre, le due prese USB-C anteriori da 45W sostituiscono le precedenti da 15W. Non è finta qui perché il sistema SEAT Full Link Wireless diventa di serie già dall’allestimento Style, garantendo la connettività Android Auto ed Apple CarPlay.

Novità anche per gli optional

Arriva la nuova colorazione Manhattan Grey, che sostituisce il Magnetich Tech. La telecamera posteriore non è più un optional singolo ma entra a far parte di alcuni specifici pacchetti. Il pacchetto Vision Plus comprende per esempio la videocamera posteriore e il Park Assist, quest’ultimo disponibile esclusivamente in abbinamento alle motorizzazioni con cambio manuale.

Per i modelli dotati invece del cambio automatico DSG, SEAT ha reso disponibile l’Intelligent Park Assist, che combina la videocamera posteriore con l’assistenza al parcheggio intelligente e la funzione di memorizzazione del percorso di parcheggio. Anche il Connectivity Box, il sistema di ricarica wireless per smartphone è stato oggetto di un aggiornamento. Infatti, la potenza di ricarica passa da 15W a 25W.

Con l'introduzione del nuovo display da 12,9 pollici per l'infotainment, non sarà più disponibile il Sistema di Navigazione Plus. Per Leon e Leon Sportstourer, sarà ordinabile il nuovo pacchetto Sistema di Navigazione. Con il Model Year 2027 il Dynamic & Comfort Pack, che comprendeva il controllo dinamico dell’assetto (DCC) e lo sterzo progressivo, non è più disponibile, mentre il Technology Pack Light sarà ordinabile esclusivamente sulle motorizzazioni con cambio manuale.

Novità per il Technology Pack, disponibile esclusivamente sulle motorizzazioni con cambio DSG. Il pacchetto comprende ora i fari anteriori Matrix LED, il SEAT Sound Audio, il Safe & Driving Pack M, la videocamera posteriore, l’Intelligent Park Assist e il ruotino di scorta da 18 pollici, per un vantaggio cliente pari al 54% del valore complessivo delle dotazioni incluse. A completare l’offerta si aggiungono inoltre il Safe & Driving Pack L e il Safe & Driving Pack XL, per arricchire la dotazione della vettura con la tecnologia di assistenti alla guida aggiuntivi.

Infine, la presa elettrica da 230V nel bagagliaio di SEAT Leon Sportstourer, sarà inclusa nel Comfort Pack dedicato alla versione Style e offerta di serie sulle versioni Business ed FR.

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