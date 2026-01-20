SC01: sfida le supercar la coupé elettrica cinese che nasce in Italia

Presentata in Cina nel 2023, l'auto arriva in Europa grazie a una produzione italiana indipendente, prestazioni elevate e in soli 1.000 esemplari

Lanciata in Cina nel settembre 2023, la SC01 è una sportiva elettrica che ha attirato l’attenzione per la sua interpretazione di supercar pura e leggera, proposta nel mercato locale a un prezzo inferiore ai 40.000 euro. Un valore difficilmente replicabile in Europa, dove il listino resta ancora da definire.

Costruita in Italia per il mercato europeo

La coupé elettrica verrà infatti prodotta e commercializzata anche nel Vecchio Continente, in soli 1.000 esemplari, tutti assemblati in Italia. Pur mantenendo una chiara parentela con il modello cinese, il modello europeo è stato sviluppato in modo indipendente, con un programma di validazione avviato a inizio 2025 e ormai prossimo alla conclusione.

SC01: la sportiva EV cinese arriva in Europa grazie a una produzione italiana indipendente

Prestazioni da vera sportiva

Secondo quanto dichiarato dal costruttore (guarda la homepage di SC01), la SC01 europea avrà un un peso inferiore a 1.400 kg e sarà capace di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 2,9 secondi. Rispetto ai 435 CV annunciati per la versione cinese, è plausibile un incremento di potenza per il modello destinato all’Europa.

SC01: una coupé che pesa meno di 1.400 kg, con trazione integrale e 0-100 in circa 2,9 secondi

Tecnica e distribuzione esclusiva

La sportiva cinese adotta la trazione integrale, con la possibilità di inviare la potenza solo all’asse anteriore o posteriore. Le batterie sono collocate dietro l’abitacolo per abbassare il baricentro ed equilibrare la ripartizione del peso.

Alcuni esemplari saranno destinati al motorsport, mentre l’accesso all’acquisto avverrà tramite selezione e invito. Una nuova sportiva 100% a batterie è all’orizzonte, vi incuriosisce questa coupé high performance? Voi cosa ne pensate?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/01/2026