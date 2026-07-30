SC-01 pronta a sbarcare in Europa: ecco la Lancia Stratos cinese

Questa nuova sportiva elettrica è stata paragonata addirittura alla Lancia Stratos, non a un modello qualsiasi. Addirittura, è stata presentata come ''l'auto che la Lotus avrebbe dovuto costruire''. Stiamo parlando della nuova SC-01, una sportiva elettrica cinese che punta a offrire tutto ciò che serve, senza fronzoli, ma con un'esperienza di guida appagante. La vedremo in Europa dove sarà offerta in edizione limitata: 1.000 esemplari.

Una sportiva vera, leggera e senza fronzoli

Inizialmente progettata da Tianjin Gongjiangpai Auto Technology, lo sviluppo è stato successivamente rilevato da un'azienda chiamata JMEV. In Cina è già in vendita ed è stata costruita per dimostrare che anche le auto sportive, quelle vere, possono essere elettriche. Niente potenze monstre come alcune supecar elettriche e gadget tecnologici di ultimissima generazione. SC-01 punta sulla leggerezza e sull'esperienza di guida, seguendo una filosofia simile a quella di una Lotus Elise.

I numeri della SC-01

La sportiva elettrica pesa meno di 1.400 kg, nonostante due motori elettrici, uno per asse, e una batteria da 60 kWh. C'è quindi anche la trazione integrale. La potenza è di 435 CV con 560 Nm di coppia. Secondo l'azienda, è possibile accelerare da a 100 km/h in appena 2,9 secondi. Rispetto ad altri modelli elettrici sportivi è quindi molto più leggera a tutto vantaggio delle prestazioni e della dinamica di guida. Un peso in linea con quello della futura Alpine A110 EV che anche lei farà della leggerezza un suo punto di forza.

SC-01

Un elemento cruciale per ridurre al minimo il peso è quello di proporre un abitacolo semplice, dotato solo di un piccolo display per il guidatore, pulsanti per la selezione della modalità di guida e un freno a mano tradizionale. Niente maxi display per l'infotaiment quindi.

Il pacco batteria da 60 kWh offre circa 500 km di autonomia sebbene nel ciclo cinese CLTC, più generoso di quello WLTP. Pacco batteria che non è parte integrante della struttura dell'auto. È stato infatti progettato per essere removibile e facilmente riparabile. Inoltre, è stato posizionato tra gli assi per provare a replicare le sensazioni di guida tipiche delle sportive a motore centrale.

In ogni caso, la vettura sarà prodotta in Italia. In questo modo sarà possibile anche evitare i dazi sulle auto elettriche costruite in Cina. SC-01 sarà venduta pure nel Regno Unito con guida a destra come hanno fatto sapere i colleghi di Autocar.

Fonte: Autocar

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