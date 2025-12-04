Robotaxi Waimo, l’incrocio inatteso: guida autonoma e scena del crimine

La guida autonoma ha compiuto progressi notevoli nell’ultimo decennio, ma alcuni episodi mostrano come la tecnologia abbia ancora margini di miglioramento. Per esempio, Waimo (guarda la homepage di Waimo), uno dei leader del settore, ha ancora qualche problema da risolvere, uno dei quali riguarda la gestione delle scene del crimine ancora in atto.

Robotaxi Waimo, la scena del crimine che riaccende il dibattito

L’ultimo caso riguarda un Robotaxi Waimo ripreso pochi giorni fa mentre attraversa proprio una scena del crimine durante un arresto in piena notte a Los Angeles, in California (USA). Il video, diffuso dal creator Alex Choi sul suo canale Instagram, documenta il passaggio dell’auto a guida autonoma in un incrocio presidiato dalla polizia. Guardiamo il video social che, ovviamente, è diventato virale.

Un intruso… a guida autonoma

Visto? Si nota perfettamente che il robotaxi svolta a sinistra, passando accanto a un furgone fermo con la portiera aperta. Poco più in là, un sospettato è steso a terra mentre gli agenti, con le armi puntate, procedono all’arresto.

Il veicolo rallenta e sembra quasi fermarsi mentre supera la zona critica, posizionandosi temporaneamente sulla linea di tiro. Subito dopo lascia l’incrocio, mentre la polizia completa l’intervento. Secondo le autorità, l’episodio è avvenuto intorno alle 03.40 del mattino e non ha modificato le procedure dell’arresto.

Robotaxi Waimo: il veicolo a guida autonoma invade la scena di un crimine in America

Situazione che dura pochi istanti

Waimo ha dichiarato che la situazione è durata circa 15 secondi e che casi insoliti come questo contribuiscono al miglioramento dei propri sistemi. L’azienda ricorda inoltre i più di 100 milioni di miglia percorse in guida autonoma, pur ammettendo episodi curiosi e piccoli disguidi avvenuti negli ultimi mesi.

Robotaxi Waimo: la Polizia arresta il sospettato dopo il passaggio del Robotaxi Waimo

L’incidente si aggiunge ad altre situazioni particolari, come gli scherzi che a inizio anno hanno portato decine di robotaxi a convergere sullo stesso incrocio di San Francisco (guarda l’ingorgo dei Robotaxi Waimo). Il tema resta aperto: fino a che punto i sistemi di guida autonoma sono pronti a gestire contesti complessi e imprevedibili? Vi fidereste a farvi portare da un veicolo a guida autonoma? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/12/2025