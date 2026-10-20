Ripara, gonfia e riparti: è in offerta il kit che 15 minuti ti rimette in strada dopo una foratura

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Strade bagnate e sporche di foglie e detriti insieme a una luminosità sempre più ridotta creano le condizioni ideali per bucare una gomma. E quando si è in città si riesce, forse, a tamponare in qualche modo. Ma su una strada provinciale al buio o sulla corsia di emergenza, magari sotto la pioggia diventa un problema serio. In quei momenti avere in auto un rimedio rapido fa la differenza. Il kit di Slime nasce per questo: ti permette di rimetterti in movimento senza tirare fuori il cric e senza smontare la ruota.

Prezzo: 19€ (-24%)

Dentro la custodia con cerniera c’è tutto il necessario. Ci sono un compressore, un flacone di sigillante da 473 ml, le istruzioni e qualche accessorio per gonfiare anche palloni e altri oggetti. Il principio è semplice: il liquido entra nello pneumatico e tappa il foro, poi il compressore riporta la gomma alla pressione giusta. Secondo il produttore bastano quattro passaggi e circa un quarto d’ora per tornare a guidare.

Il compressore si alimenta dalla presa accendisigari a 12 V, quindi non servono batterie da tenere cariche. Ha un quadrante che mostra la pressione mentre gonfi, così puoi fermarti al valore indicato per la tua auto senza andare a occhio. Questo lo rende utile anche fuori dalle emergenze. Con il primo freddo le gomme tendono a perdere pressione, e avere un compressore sempre nel bagagliaio permette di sistemarle senza passare dal distributore. Il sigillante è compatibile con i sensori TPMS, cioè con il sistema che sulle auto più recenti avvisa quando una gomma si sta sgonfiando. Il dettaglio conta, perché su quelle auto un prodotto inadatto rischia di creare problemi proprio al sensore. Il flacone si può poi sostituire con le apposite ricariche, così il kit resta pronto all’uso anche dopo il primo intervento.

Si tratta, ovviamente, di una soluzione di emergenza, non una riparazione definitiva. La gomma riparata con questo sistema può durare al massimo per 3 giorni (o 160 km); bisogna quindi portarla da un gommista per la relativa riparazione o sostituzione. Ma con questo kit a bordo, almeno, si evita di rimanere a piedi e si può tornare a casa o raggiungere la propria destinazione.

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