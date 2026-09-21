Quanto costa comprare un’auto compatta all’estero? Il confronto con l’Italia

La stessa auto può avere prezzi molto diversi a seconda della città in cui la compri. Già ma diversi... quanto? Una classifica di Visual Capitalist mette a confronto il costo di una vettura nuova nel mondo. E per capire dove si colloca l’Italia puoi confrontare i dati di Milano e Roma con quelle delle altre città.

Il riferimento è una Volkswagen Golf 1.5 o un’auto nuova equivalente. I prezzi provengono dal rapporto Mapping the World’s Prices 2026di Deutsche Bank, basato principalmente su dati Numbeo. Li trovi qui convertiti in euro al cambio di riferimento BCE del 18 settembre 2026: 1 euro = 1,1460 dollari. Sono valori indicativi, arrotondati all’euro.

Quanto costa in Italia: Milano e Roma a confronto

Secondo la rilevazione, una Golf 1.5 o un’auto equivalente costa circa 32.394 euro a Milano e 31.711 euro a Roma. Tra le due città ci sono circa 683 euro di differenza.

Il rapporto permette anche di guardare indietro: per Milano il valore del 2016, convertito allo stesso cambio usato per i prezzi attuali, corrisponde a circa 20.062 euro. Il dato 2026 è più alto di circa il 62%.

Berlino, Parigi e Londra: dove si spende di più?

Il confronto con alcune città estere dà risultati piuttosto ravvicinati, con poche, ma significative eccezioni:

Ecco la tabella delle 30 città in ordine di prezzo crescente, con gli importi indicativi in euro già convertiti al cambio BCE del 18 settembre 2026. Dati Deutsche Bank; cambio BCE.

Città Prezzo convertito Il Cairo 30.194 € Parigi 30.862 € New York 30.941 € Barcellona 31.462 € Madrid 31.462 € Bruxelles 31.631 € Roma 31.711 € Città del Capo 31.717 € Johannesburg 31.717 € Chicago 31.877 € Boston 31.923 € Los Angeles 32.284 € San Francisco 32.284 € Milano 32.394 € Helsinki 32.666 € Zurigo 33.607 € Edimburgo 33.759 € Londra 33.759 € Mosca 33.996 € Dublino 34.787 € Birmingham 35.128 € Kuala Lumpur 36.437 € Amsterdam 36.945 € Ginevra 38.486 € Hong Kong 38.942 € Oslo 41.024 € Istanbul 42.863 € Copenaghen 44.762 € Tel Aviv 50.488 € Singapore 136.320 €

Se consideriamo solo le 30 città della tabella, la meno cara è Il Cairo, mentre Singapore stupisce per il prezzo rilevato ''monstre'' che equivale a oltre 136.000 euro: quasi tre volte quello di Tel Aviv, seconda città della classifica. Come spiega Visual Capitalist, a incidere sono anche le regole locali. Per possedere e utilizzare un’auto serve un Certificate of Entitlement, valido dieci anni, il cui costo si aggiunge a quello del veicolo.

Nel rapporto completo di Deutsche Bank, però, la forbice tra la più e la meno costosa si allarga ancora. Il prezzo più basso è condiviso da Delhi e Bangalore: 12.031 dollari, pari a circa 10.498 euro con il cambio che abbiamo usato. Tokyo è a 21.142 dollari, circa 18.449 euro.

Limitandoci alle capitali europee, per un confronto più locale, emergono altre differenze significative.

Inserirei questa sezione dopo la tabella mondiale. Comprende le capitali europee presenti nel rapporto, in ordine di prezzo crescente; non attribuisce un valore alle capitali che la ricerca non rileva.

Quanto costa un’auto compatta nelle capitali europee?

Se restringi il confronto alle capitali europee rilevate da Deutsche Bank, Roma si colloca nella parte centrale della tabella. Il prezzo più basso è quello di Atene, mentre Copenaghen è la più cara tra le città considerate.

Capitale Prezzo 2026 convertito in euro Atene circa 24.949 € Vienna circa 26.457 € Lussemburgo circa 27.447 € Varsavia circa 27.900 € Praga circa 28.024 € Budapest circa 28.239 € Berlino circa 29.359 € Stoccolma circa 29.924 € Lisbona circa 30.006 € Parigi circa 30.862 € Madrid circa 31.462 € Bruxelles circa 31.631 € Roma circa 31.711 € Helsinki circa 32.666 € Londra circa 33.759 € Mosca circa 33.996 € Dublino circa 34.787 € Amsterdam circa 36.945 € Oslo circa 41.024 € Copenaghen circa 44.762 €

Comprare all’estero conviene davvero?

Se hai visto i prezzi di Atene o Vienna e stai già facendo i conti per un acquisto più conveniente all'interno dei paesi UE, fermati un momento. La classifica fotografa prezzi rilevati in città diverse, non offerte per vetture identiche pronte da immatricolare in Italia. La dicitura “Golf 1.5 o equivalente” non assicura che allestimento e dotazioni coincidano; inoltre, il fatto che la ricerca originale sia in dollari introduce un margine di errore dovuto ai tassi di cambio.

Per valutare un acquisto all’estero ti servono preventivi confrontabili e il conto completo di trasporto, pratiche e immatricolazione. La ricerca dà comunque una misura del divario: Milano costa più di Roma, Berlino e Parigi, ma meno di Londra. Il prezzo sulla mappa è il punto di partenza, non il risparmio che troverai sul contratto.

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