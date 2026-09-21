Quanto costa comprare un’auto compatta all’estero? Il confronto con l’Italia

La stessa auto può avere prezzi molto diversi a seconda della città in cui la compri. Già ma diversi... quanto? Una classifica di Visual Capitalist mette a confronto il costo di una vettura nuova nel mondo. E per capire dove si colloca l’Italia puoi confrontare i dati di Milano e Roma con quelle delle altre città.
Il riferimento è una Volkswagen Golf 1.5 o un’auto nuova equivalente. I prezzi provengono dal rapporto Mapping the World’s Prices 2026di Deutsche Bank, basato principalmente su dati Numbeo. Li trovi qui convertiti in euro al cambio di riferimento BCE del 18 settembre 2026: 1 euro = 1,1460 dollari. Sono valori indicativi, arrotondati all’euro.
Quanto costa in Italia: Milano e Roma a confronto
Secondo la rilevazione, una Golf 1.5 o un’auto equivalente costa circa 32.394 euro a Milano e 31.711 euro a Roma. Tra le due città ci sono circa 683 euro di differenza.
Il rapporto permette anche di guardare indietro: per Milano il valore del 2016, convertito allo stesso cambio usato per i prezzi attuali, corrisponde a circa 20.062 euro. Il dato 2026 è più alto di circa il 62%.
Berlino, Parigi e Londra: dove si spende di più?
Il confronto con alcune città estere dà risultati piuttosto ravvicinati, con poche, ma significative eccezioni:
Ecco la tabella delle 30 città in ordine di prezzo crescente, con gli importi indicativi in euro già convertiti al cambio BCE del 18 settembre 2026. Dati Deutsche Bank; cambio BCE.
|Città
|Prezzo convertito
|Il Cairo
|30.194 €
|Parigi
|30.862 €
|New York
|30.941 €
|Barcellona
|31.462 €
|Madrid
|31.462 €
|Bruxelles
|31.631 €
|Roma
|31.711 €
|Città del Capo
|31.717 €
|Johannesburg
|31.717 €
|Chicago
|31.877 €
|Boston
|31.923 €
|Los Angeles
|32.284 €
|San Francisco
|32.284 €
|Milano
|32.394 €
|Helsinki
|32.666 €
|Zurigo
|33.607 €
|Edimburgo
|33.759 €
|Londra
|33.759 €
|Mosca
|33.996 €
|Dublino
|34.787 €
|Birmingham
|35.128 €
|Kuala Lumpur
|36.437 €
|Amsterdam
|36.945 €
|Ginevra
|38.486 €
|Hong Kong
|38.942 €
|Oslo
|41.024 €
|Istanbul
|42.863 €
|Copenaghen
|44.762 €
|Tel Aviv
|50.488 €
|Singapore
|136.320 €
Se consideriamo solo le 30 città della tabella, la meno cara è Il Cairo, mentre Singapore stupisce per il prezzo rilevato ''monstre'' che equivale a oltre 136.000 euro: quasi tre volte quello di Tel Aviv, seconda città della classifica. Come spiega Visual Capitalist, a incidere sono anche le regole locali. Per possedere e utilizzare un’auto serve un Certificate of Entitlement, valido dieci anni, il cui costo si aggiunge a quello del veicolo.
Nel rapporto completo di Deutsche Bank, però, la forbice tra la più e la meno costosa si allarga ancora. Il prezzo più basso è condiviso da Delhi e Bangalore: 12.031 dollari, pari a circa 10.498 euro con il cambio che abbiamo usato. Tokyo è a 21.142 dollari, circa 18.449 euro.
Limitandoci alle capitali europee, per un confronto più locale, emergono altre differenze significative.
Inserirei questa sezione dopo la tabella mondiale. Comprende le capitali europee presenti nel rapporto, in ordine di prezzo crescente; non attribuisce un valore alle capitali che la ricerca non rileva.
Quanto costa un’auto compatta nelle capitali europee?
Se restringi il confronto alle capitali europee rilevate da Deutsche Bank, Roma si colloca nella parte centrale della tabella. Il prezzo più basso è quello di Atene, mentre Copenaghen è la più cara tra le città considerate.
|Capitale
|Prezzo 2026 convertito in euro
|Atene
|circa 24.949 €
|Vienna
|circa 26.457 €
|Lussemburgo
|circa 27.447 €
|Varsavia
|circa 27.900 €
|Praga
|circa 28.024 €
|Budapest
|circa 28.239 €
|Berlino
|circa 29.359 €
|Stoccolma
|circa 29.924 €
|Lisbona
|circa 30.006 €
|Parigi
|circa 30.862 €
|Madrid
|circa 31.462 €
|Bruxelles
|circa 31.631 €
|Roma
|circa 31.711 €
|Helsinki
|circa 32.666 €
|Londra
|circa 33.759 €
|Mosca
|circa 33.996 €
|Dublino
|circa 34.787 €
|Amsterdam
|circa 36.945 €
|Oslo
|circa 41.024 €
|Copenaghen
|circa 44.762 €
Comprare all’estero conviene davvero?
Se hai visto i prezzi di Atene o Vienna e stai già facendo i conti per un acquisto più conveniente all'interno dei paesi UE, fermati un momento. La classifica fotografa prezzi rilevati in città diverse, non offerte per vetture identiche pronte da immatricolare in Italia. La dicitura “Golf 1.5 o equivalente” non assicura che allestimento e dotazioni coincidano; inoltre, il fatto che la ricerca originale sia in dollari introduce un margine di errore dovuto ai tassi di cambio.
Per valutare un acquisto all’estero ti servono preventivi confrontabili e il conto completo di trasporto, pratiche e immatricolazione. La ricerca dà comunque una misura del divario: Milano costa più di Roma, Berlino e Parigi, ma meno di Londra. Il prezzo sulla mappa è il punto di partenza, non il risparmio che troverai sul contratto.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Golf 1.5 TSI ACT 115 CV Life
|115 / 85
|31.350 €
|Golf 1.5 TSI ACT 115 CV Edition Plus
|115 / 85
|31.550 €
|Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Life
|150 / 110
|33.150 €
|Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Edition Plus
|150 / 110
|33.350 €
|Golf 1.5 eTSI ACT Life DSG
|115 / 85
|34.000 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV Edition Plus DSG
|115 / 85
|34.200 €
|Golf 2.0 TDI SCR 115 CV Life
|115 / 85
|34.700 €
|Golf 2.0 TDI SCR 115 CV Edition Plus
|115 / 85
|34.900 €
|Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Style
|150 / 110
|35.500 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV Style DSG
|115 / 85
|36.350 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV R-Line DSG
|115 / 85
|36.550 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV R-Line Plus DSG
|115 / 85
|36.850 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV Style DSG
|150 / 110
|38.150 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV R-Line DSG
|150 / 110
|38.350 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV R-Line Plus DSG
|150 / 110
|38.650 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV Life DSG
|150 / 110
|38.750 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV Edition Plus DSG
|150 / 110
|38.950 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV Style DSG
|150 / 110
|41.100 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV R-Line DSG
|150 / 110
|41.300 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV R-Line Plus DSG
|150 / 110
|41.600 €
|Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Life DSG
|150 / 110
|43.250 €
|Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Edition Plus DSG
|150 / 110
|43.450 €
|Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Style DSG
|150 / 110
|45.200 €
|Golf 2.0 TSI GTI DSG
|265 / 195
|46.350 €
|Golf 1.5 TSI eHybrid GTE DSG
|177 / -
|49.200 €
|Golf 2.0 TSI R DSG 4MOTION
|333 / 245
|62.700 €
|Golf 2.0 TSI R Black Edition DSG 4MOTION
|333 / 245
|68.200 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Volkswagen Golf visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Volkswagen Golf
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.