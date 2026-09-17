Plenitude On The Road rilancia gli abbonamenti: prezzi e kWh inclusi

Da diverso tempo Plenitude On The Road (in passato noto anche come Be Charge) non offre più abbonamenti. Per ricaricare, è disponibile solamente un piano a consumo. Adesso però le cose stanno per cambiare dato che la società ha annunciato che a partire dal primo ottobre 2026 cambieranno i Termini e le Condizioni del suo servizio di ricarica. La novità principale? Il ritorno degli abbonamenti.

Nello specifico, gli utenti potranno acquistare un certo quantitativo di kWh che ''potranno essere utilizzati per fruire del Servizio di Ricarica presso specifiche tipologie di Stazioni di Ricarica (Quick, Fast o Ultra-fast), a seconda dei casi, della sola rete proprietaria di Plenitude On The Road o anche della rete proprietaria di soggetti terzi''.

Firmato l'accordo fra Porsche Italia e Plenitude

Abbonamento Smart Road

Questo abbonamento prevede, a fronte di un pagamento mensile di 45 euro, 100 kWh utilizzabili, tramite App o Tessera RFID, per la fruizione del Servizio di Ricarica esclusivamente presso le Stazioni di Ricarica Plenitude On The Road di tipologia Quick (AC fino a 22kW) disponibili in Italia e nella Repubblica di San Marino. Dunque, costo a kWh di 0,45 euro anche se solo dalle colonnine Quick in corrente alternata. Profilo pensato soprattutto per chi ricarica da queste tipologie di colonnine, magari perché a casa non può ricaricare.

Di seguito i prezzi standard a consumo (fino alla fine di settembre Plenitude On The Road offre ancora uno sconto sui prezzi pay per use).

Quick fino a 22 kW: 0,65 euro a kWh

Fast fino a 75 kW: 0,85 euro a kWh

Fast+/Ultrafast maggiore di 75 kW: 0,90 euro a kWh

Abbonamento Fast Road

Canone mensile di 83 euro per ottenere 150 kWh utilizzabili, tramite App o Tessera RFID, per la fruizione del Servizio di Ricarica esclusivamente presso le Stazioni di Ricarica Plenitude On The Road di qualsiasi tipologia - Quick (AC fino a 22kW), Fast (DC fino a 99kW), Fast+ (DC fino a 149kW) e Ultrafast (DC oltre 150kW) - disponibili in Italia e nella Repubblica di San Marino. Costo a kWh 0,55 euro.

Abbonamento Open Road

A fronte di un canone mensile di 150 euro, si potranno avere 200 kWh utilizzabili, tramite App o Tessera RFID, per la fruizione del Servizio di Ricarica presso le Stazioni di Ricarica Plenitude On The Road e le Stazioni di Ricarica Terze di qualsiasi tipologia - Quick (AC fino a 22kW), Fast (DC fino a 99kW), Fast+ (DC fino a 149kW) e Ultrafast (DC oltre 150kW) - disponibili in Italia e nella Repubblica di San Marino. Dunque, il costo al kWh è di 0,75 euro

Chiaramente, i kWh non utilizzati nel mese andranno persi. Nel caso di sforamento, si pagherà la normale tariffa a consumo.

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