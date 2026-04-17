Prezzi dei carburanti, continua il calo ma il mercato è ancora instabile

Continua la lenta discesa dei prezzi dei carburanti. Anche oggi 17 aprile i prezzi medi rilevati in Italia mostrano un calo rispetto a ieri. Si tratta certamente di una notizia positiva sebbene il costo del diesel rimanga alto ben oltre quota 2 euro al litro. Inoltre, tra due settimane terminerà il bonus del taglio delle accise voluto dal Governo e quindi se non ci sarà un ulteriore rinnovo, i prezzi potrebbero prendere il volo se nel frattempo non si registrerà un netto calo. Tutto dipenderà ovviamente dall'andamento della crisi in Iran. Se si dovesse arrivare alla fine vera e propria del conflitto, le quotazioni interazionali del petrolio potrebbero prendere la strada di un deciso ribasso, portando così, a un ridimensionamento dei prezzi alla pompa dei carburanti. Ma se continuerà a esserci una tregua traballante, il caro carburante potrebbe continuare a pesare sulle tasche degli italiani per diverso tempo.

Diesel ancora sopra i 2 euro al litro

Vediamo adesso gli ultimi prezzi dei carburanti in Italia come riportata da Adnkronos che cita le nuove rilevazioni di Staffetta Quotidiana. Entrando nel dettaglio, sulla rete stradale, il prezzo medio della benzina self service è di 1,769 euro a litro (-4 millesimi rispetto a ieri), gasolio a 2,124 euro al litro (-10 millesimi). Il Gpl è invece a 0,795 euro al litro (invariato), il metano a 1,581 euro al kg (-3). Passando all'autostrada, la benzina self è a 1,803 euro al litro (-4), il diesel a 2,161 euro al litro (-8), il Gpl al litro 0,901 euro (+1) e il metano a 1,592 euro al kg (invariato).

Considerando, invece, i 20 mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, le medie indicano benzina self service a 1,774 euro al litro (compagnie 1,775, pompe bianche 1,771), diesel self service a 2,135 euro al litro (compagnie 2,135, pompe bianche 2,135). Benzina servito a 1,910 euro al litro (compagnie 1,949, pompe bianche 1,838), diesel servito a 2,272 euro al litro (compagnie 2,308, pompe bianche 2,203). Gpl servito a 0,802 euro al litro (compagnie 0,806, pompe bianche 0,797), metano servito a 1,583 euro al kg (compagnie 1,584, pompe bianche 1,581), Gnl 1,534 euro al kg (compagnie 1,554 euro al kg, pompe bianche 1,520 euro al kg).

Fonte: Adnkronos

Immagine di prostooleh su Freepik

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/04/2026