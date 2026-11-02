Porsche, il lusso diventa una strategia: modelli unici fino a oltre 13 milioni di euro

La strategia di Porsche per aumentare la redditività guarda sempre più verso vetture esclusive, personalizzate e destinate a una clientela ristretta.

La strategia punta su esclusività e personalizzazione

Oltre alla futura supercar Mission S (guarda Porsche Mission S), il costruttore tedesco intende incrementare il prezzo medio di vendita, concentrandosi soprattutto sulla famiglia 911 e su progetti one-off realizzati su misura. Tra questi figura la Flachbau RS (guarda Porsche Flachbau RS), mentre secondo Alexander Fabig, vicepresidente responsabile di prodotto e personalizzazione, sono già in programma quindici di questi progetti (leggi l'intervista sul magazine Automotive News).

I prezzi previsti partono da circa 1,6 milioni di euro e possono raggiungere 13,4 milioni di euro. Le edizioni limitate, secondo Fabig, rappresentano un'evoluzione della strategia del marchio, che punta a trasformare produzioni di nicchia in attività particolarmente redditizie.

Porsche: la Flachbau RS è un modello super esclusivo sulla base di una 911 GT2 RS

Dalla Flachbau RS alla 963 RSP

La Flachbau RS rappresenta un esempio concreto di questa filosofia. L'esemplare unico nasce dalla base tecnica di una 911 GT2 RS del 2018 con pacchetto Weissach e riprende nelle forme la celebre Moby Dick da competizione del 1978. Un altro progetto speciale è la 963 RSP, presentata a metà 2025 e realizzata per Roger Penske sulla base del prototipo 963 Le Mans, con richiami alla storica Porsche 917. Fabig ha indicato anche la 911 GT3 S/C come esempio delle possibilità offerte dalla personalizzazione della gamma. Il modello presenta un prezzo superiore di circa il 95% rispetto a quello di una Carrera standard, ma il marchio guarda ancora più in alto: i prossimi progetti potrebbero raggiungere un 200% di sovrapprezzo rispetto alla versione di partenza. Per avere un riferimento, la 911 GT3 S/C parte da circa 280.000 euro.

Porsche: la Mission S è il futuro modello che si posizionerà sopra la 911

Restaurare le storiche per aumentare i ricavi

Accanto alle nuove vetture esclusive, Porsche punta anche sul programma ufficiale di aggiornamento e restauro. Un'attività che ha già coinvolto undici esemplari della Carrera GT, con interventi di modernizzazione dal costo che può arrivare a circa 700.000 euro per vettura.

Il programma prosegue: secondo Fabig, altri sedici esemplari sono già in lavorazione, mentre ventuno si trovano nelle fasi di sviluppo. Una strategia che affianca alla produzione di modelli speciali la valorizzazione delle vetture più rappresentative della storia del marchio, con l'obiettivo di sviluppare nuove opportunità di ricavo.

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