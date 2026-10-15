Porsche Mission S, un leak svela la sportiva: motore centrale e ventola posteriore

Mancano poche ore alla presentazione della Porsche Mission S, concept che potrebbe anticipare una futura supercar della casa tedesca. Come sarà? La rete oggi non ''perdona'' e a ridosso della presentazione è trapelato un breve filmato che mostra la nuova supercar. Immagini davvero interessanti perché mostrano un particolare curioso della vettura.

Porsche Mission S

Ecco la Porsche Mission S

Il video mostra delle persone che rimuovono un telo protettivo nero per rivelare una supercar a motore centrale con parafanghi bombati e uno spoiler posteriore simile a quello di una 959. Il tetto presenta due pannelli di vetro sopra il conducente e il passeggero, e si vede una nervatura centrale rialzata che potrebbe essere una presa d'aria, ma ciò che si nota dietro il tetto è ben più interessante. Già perché è presente una ventola di raffreddamento montata orizzontalmente proprio al centro del cofano posteriore.

Sembra una versione molto più piccola delle ventole montate su leggendarie da corsa come la Porsche 917 degli anni '60 e '70. Dietro ci sono poi due coppie di terminali di scarico sovrapposti. Tutti dettagli che fanno capire che il concept disporrà di un motore endotermico, forse addirittura un 8 cilindri secondo alcune voci. In ogni caso, qualunque sia il frazionamento, è probabile che sia presente una qualche forma di elettrificazione. Secondo alcune speculazioni ci sarebbe un motore elettrico sia all'anteriore e sia al posteriore. Con uno schema simile, la sportiva disporrebbe della trazione integrale.

Come detto si tratta di speculazioni perché di ufficiale non c'è nulla ma fortunatamente tra poche ore ne sapremo molto di più della Porsche Mission S.

VEDI ANCHE

Tags