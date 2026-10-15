Porsche Macan a benzina, il nuovo SUV travestito da Audi Q5 è su strada: debutto nel 2028

Porsche ha da tempo interrotto la produzione della Macan a benzina per concentrarsi sul modello elettrico. Tuttavia, come sappiamo il nuovo piano della casa tedesca prevede l'introduzione di un nuovo SUV endotermico che andrà a colmare il vuoto della Macan a benzina. Il debutto sarebbe atteso attorno al 2028 e a quanto pare internamente il progetto si chiamerebbe Project Octan. Lo sviluppo sta andando avanti e un nuovo muletto del prototipo è stato intercettato su strada durante i test.

In realtà, non sia tratta di un prototipo del futuro SUV con forme definitive. Quello che vediamo è un mulotipo, cioè una vettura di prova basata su Audi Q5 che poi è stata modificata per poter testare le soluzioni tecniche su cui Porsche sta lavorando.

Lo sviluppo va avanti

Che si utilizzi la base di Audi Q5 non deve stupire troppo visto che anche il nuovo SUV Porsche si baserà sulla stessa piattaforma PPC (Premium Platform Combustion). Quindi, per la casa tedesca risulta più semplice testare la meccanica in attesa di mettere su strada il modello definitivo. Collaudi quindi utili per verificare il comportamento di telaio, assetto e motore. Le immagini del mulotipo della nuova Macan a benzina arrivano dai pressi del Nürburgring.

Da quanto possiamo osservare, il modello Porsche disporrà di carreggiate più larghe rispetto a quelle di Audi Q5. Chiaramente anche l'aspetto sarà differente rispetto a quello del modello della casa dei 4 anelli. Tuttavia, vista la condivisione della piattaforma, le motorizzazioni potrebbero essere in comune. Possiamo comunque attendendoci un ''ritocchino'' da parte di Porsche per dare più grinta alle unità che troveremo sotto al cofano del nuovo SUV. Dettagli precisi ovviamente ancora non ci sono ma oltre a motorizzazioni benzina non dovrebbero mancare powetrain ibridi Plug-in.

Gli interni ancora non si sono visti ma è presto. Quando Porsche metterà su strada i muletti del modello definitivo allora probabilmente ne sapremo di più. In ogni caso, visto il successo della vecchia Macan a benzina, questo modello è chiamato a ottenere un risultato simile per consentire a Porsche di tornare a crescere. Non rimane che attendere novità.

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