Porsche Mission S, chiave e contagiri analogico: debutto il 15 ottobre

Il conto alla rovescia è quasi scaduto. Nella serata del 15 ottobre, Porsche toglierà i veli sulla nuova Mission S, un concept di una futura supercar dotata di un motore endotermico. Per tenere alta l'attenzione, la casa automobilistica sta condividendo una serie di teaser che mostrano alcuni piccoli particolari della vettura.

I teaser: la chiave e il contagiri

Dunque, il concept dovrebbe anticipare il primo modello basato sulla nuova ''piattaforma per supercar'' che l'amministratore delegato Michael Leiters ha confermato essere in fase di sviluppo da parte di Porsche. Leiters ha poi aggiunto che sarà dotata esclusivamente da un motore a combustione interna e meccanicamente distinta dai modelli a motore centrale di Lamborghini e Audi.

Porsche non ha confermato alcun dettaglio sul design, il posizionamento o la configurazione meccanica della Mission S, ma ha diffuso una serie di teaser. In uno vediamo la chiave che sarà utilizzata per avviare la supercar, immagine che lascia intendere una particolare attenzione all'aspetto analogico e al fascino della guida tradizionale.

In un secondo teaser, invece, vediamo un classico contagiri con una lancetta fisica che si muove all'interno di un display circolare la cui grafica può cambiare in base alla modalità di guida scelta. In particolare, si nota la presenza della modalità di guida ''Track''.

Insomma, sta arrivando qualcosa di davvero interessante. Al debutto oramai manca davvero molto poco e presto potremo scoprire tutti i dettagli del concept per capire meglio come sarà la futura nuova supercar della casa automobilistica tedesca.

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