Xiaomi Skynomad N90 Max, il SUV che diventa un camper: ecco come

Xiaomi crede molto nel successo dei modelli Skynomad, maxi SUV dotati della tecnologia range extender. Le premesse sembrano essere positive visto che nei primi 4 minuti dal lancio ufficiale sul mercato, sono arrivati ben 10.000 ordini. Nella gamma di questi SUV, è presente anche la particolarissima Skynomad N90 Max Explorer Edition, versione pensata appositamente per chi ama il campeggio e l'avventura all'aria aperta. Perché la definiamo particolare? Semplice, dispone infatti di un tetto a soffietto, proprio come i van camperizzati.

Pensato per chi ama il campeggio

Skynomad N90 Max Explorer Edition esce così di fabbrica. Il tetto a soffietto non infatti è un accessorio. Chiuso, aumenta l'atezza del SUV di circa 100 mm. Dopo aver sollevato il tetto, la cabina si trasforma in uno spazio a due livelli con un'altezza interna massima di 2.294 mm. La zona superiore misura 2.110 × 985 mm e supporta un carico fino a 200 kg. Include illuminazione, due bocchette d'aria per l'impianto di climatizzazione, una porta USB-C da 18 W, punti di fissaggio magnetici e zanzariere.

Sky Nomad N90 Max

La Explorer Edition è progettata per cinque persone. I sedili della seconda fila si ripiegano elettronicamente e, in circa 30 secondi, formano una zona notte completamente piatta di 1,87 × 1,24 metri.

La cabina è dotata di 1,7 m² di pavimento in alluminio effetto legno con riscaldamento a tre livelli fino a 38 gradi. Insomma, nessun problema anche nelle giornate più fredde. Non mancano un serie di scompartimenti in cui riporre oggetti e addirittura un proiettore da 30 pollici grazie al quale guardare un film per passare il tempo. Insomma, un mini loft per chi ama il campeggio.

Motore range extender

Per il resto le specifiche tecniche sono quelle della Skynomad N90 Max ''normale''. Il SUV utilizza un range extender da 1,5 litri abbinato a un sistema a doppio motore. Il motore benzina eroga 112 kW (152 CV), mentre i motori anteriori e posteriori sviluppano rispettivamente 210 kW (286 CV) e 100 kW (136 CV). Dotata di un pacco batterie NCM da 76 kWh, Skynomad N90 Max raggiunge un'autonomia in modalità completamente elettrica CLTC di 464 km e un'autonomia combinata di 1.705 km.

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