Xiaomi SU7 Ultra, spoiler gigante e nuova aerodinamica per battere Porsche al Nürburgring

Le foto spia mostrano modifiche aerodinamiche importanti, un nuovo diffusore e freni carboceramici

Xiaomi SU7 Ultra è una sportiva elettrica in grado di offrire prestazioni elevatissime grazie a 3 motori da oltre 1.500 CV. Per un po' di tempo ha pure detenuto il record al Nürburgring per un'auto elettrica di serie, fino a quando la Porsche Taycan Turbo GT Manthey non l'ha battuta all'inizio di quest'anno.

A quanto pare, Xiaomi non vuole rimanere a guardare e punta a riprendersi questo primato. Sul circuito tedesco sono state adesso intercettati alcuni prototipi della berlina elettrica sportiva durante una serie di test. Vetture un po' diverse dal solito in quanto dotate di una serie di modifiche aerodinamiche. Guardandola bene, la Xiaomi SU7 Ultra si sta trasformando in qualcosa che assomiglia sempre di più al prototipo originale SU7 Ultra da record.

Xiaomi SU7 Ultra

Xiaomi si prepara ad un nuovo record

Le foto spia mostrano modifiche a 360 gradi. Davanti, il paraurti dell'auto è stato completamente riprogettato aggiungendo uno splitter più grande. Di profilo possiamo invece notare minigonne più affilate. Xiaomi ha introdotto anche nuove prese d'aria sopra le ruote anteriori. Al posteriore, notiamo il vistoso spoiler a doppio profilo che sembra quasi grande quanto quello di una Porsche 911 GT3 RS. Le immagini non lo chiariscono ma potrebbe essere dotato di un sistema attivo di riduzione della resistenza aerodinamica.

Xiaomi SU7 Ultra

Nuovo è anche il diffusore probabilmente realizzato in fibra di carbonio. La vettura era dotata pure di un impianto frenante carboceramico. Ci saranno anche novità tecniche oltre che aerodinamiche? Al momento non lo sappiamo ma per Xiaomi non dovrebbe essere un problema dare un extra di potenza in più alla sua SU7 Ultra.

Xiaomi SU7 Ultra

Non rimane che attendere novità ma pare evidente che Xiaomi stia testando qualcosa di davvero interessante che potrebbe alzare ulteriormente l'asticella delle prestazioni delle sportive elettriche.

Fonte: CarScoops

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