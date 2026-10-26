Porsche 911 Brundle Edition Turbo: esclusività e potenza estrema firmate Gunther Werks

La Porsche 911 torna protagonista con una reinterpretazione esclusiva firmata Gunther Werks, preparatore USA specializzato nell'elaborazione delle sportive di Stoccarda (guarda la homepage di GW).

Una serie speciale in collaborazione con l'ex pilota F1

Il progetto nasce dalla collaborazione con Martin Brundle, ex pilota di Formula Uno e commentatore televisivo, per realizzare una edizione limitata basata sulla piattaforma della Turbo. La Brundle Edition Turbo sarà prodotta in appena cinque esemplari, mentre il prezzo non è ancora stato comunicato.

Porsche 911 Brundle Edition Turbo: la sportiva nata dalla collaborazione con il pilota F1

Motore da 860 CV e cambio manuale

Sotto la carrozzeria si trova posto un boxer sei cilindri da 4,0 litri, raffreddato ad aria e sovralimentato da due turbocompressori, capace di sviluppare 860 cavalli. Per raggiungere questo risultato, il preparatore ha adottato componenti specifici, tra cui un albero motore ricavato dal pieno, pistoni Mahle e bielle forgiate.

La trasmissione affida tutta la potenza alle ruote posteriori attraverso un cambio manuale Getrag a sei rapporti. Il telaio integra sospensioni, barre antirollio personalizzate dedicate e un sistema di sollevamento idraulico dell'avantreno. L'impianto frenante Brembo può essere abbinato a dischi carboceramici ultraleggeri.

Porsche 911 Brundle Edition Turbo: l'abitacolo con i sedili a guscio in fibra di carbonio

Design ispirato alle corse e dettagli esclusivi

La progettazione dello stile è stata guidata da Charlie Brundle, figlia di Martin e designer automobilistico. La carrozzeria sfoggia una verniciatura blu ispirata al casco da corsa del padre, con dettagli bianchi e un alettone posteriore dotato di angolo di incidenza regolabile. Di serie sono previsti cerchi in alluminio forgiato da 18 pollici, mentre tra gli optional figurano ruote in magnesio e fibra di carbonio. I pannelli esterni in composito contribuiscono a contenere il peso a circa 1.225 kg. Nell'abitacolo spiccano sedili avvolgenti in fibra di carbonio, finiture nere e rosse e il logo MB sui poggiatesta. Ogni esemplare comprende inoltre un Bell HP77, casco coordinato alla livrea.

Porsche 911 Brundle Edition Turbo: il casco fornito in dotazione con i colori ispirati all'auto

Martin Brundle racconta il progetto

Durante la presentazione, Brundle ha sottolineato il carattere personale dell'iniziativa e l'equilibrio tra prestazioni e comfort. Queste le sue parole: «Ho trascorso tutta la mia vita alla guida delle macchine più avanzate al mondo» , ha dichiarato. «Per me, uno degli aspetti più singolari di un veicolo Gunther Werks è che, pur avendo prestazioni estreme da auto da corsa, è anche straordinariamente confortevole e utilizzabile. Collaborare con Gunther Werks e affidare a mia figlia la progettazione significa che questo progetto è profondamente personale. Abbiamo riversato in quest'auto tutta la nostra esperienza, maturata al volante, nel paddock e negli studi di design».

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