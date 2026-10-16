Porsche Panamera, il restyling si svela un po' di più nelle nuove foto spia

Il Nürburgring è il circuito perfetto dove mettere a punto le sportive. Porsche testa qui molti dei suoi modelli, compreso il restyling della Panamera che è stato protagonista di nuove foto spia che lo mostrano praticamente senza camuffature. Si tratta quindi di un'occasione interessante per poter capire meglio cosa sta effettivamente arrivando.

Ecco come cambia la nuova Panamera

L'attuale terza generazione della Panamera è stata presentata nel 2023, portando con sé uno stile più maturo e interni più raffinati. Non sorprende quindi che stia arrivando un facelift, per mantenere la vettura competitiva sul mercato. Porsche non va mai a rivoluzionare il design delle vetture. Piuttosto va ad affinarlo progressivamente. Anche in questo caso, si è proceduto così. Non ci sono rivoluzioni stilistiche ma solo affinamenti.

Porsche Panamera foto spia

Nella parte anteriore, le prese d'aria del paraurti ridisegnate sono allo stesso livello della griglia superiore, conferendo al frontale un aspetto più affilato. Inoltre, la sezione inferiore del paraurti anteriore presenta nuove alette diagonali, che contribuiscono a dare un look leggermente più sportivo.

Il profilo è praticamente identico, anche se Porsche potrebbe sempre introdurre nuovi colori e nuovi cerchi in lega, come capita spesso quando arrivano i restyling. Spostandoci al posteriore, qui troviamo un paraurti ridisegnato con la presenza di quattro terminali di scarico.

Porsche Panamera foto spia

L'unico elemento di camuffamento che vediamo al posteriore è il nastro adesivo nero che copre la scritta Porsche sotto i gruppi ottici posteriori a LED a tutta larghezza e lo spoiler posteriore attivo. Alcuni dettagli della vettura protagonista delle foto spia fanno pensare che si tratti della Panamera Turbo S E-Hybrid.

E l'abitacolo? I nuovi scatti non permettono di darci una sbirciatina. Tuttavia, grazie a passate foto spia era stato possibile notare che l'abitacolo della nuova Panamera potrebbe presentare diverse somiglianze con quello della Cayenne elettrica.

Porsche Panamera foto spia

Motori

Per il momento ci sono solamente indiscrezioni. Non si attendono rivoluzioni ma è possibile che Porsche voglia dare maggiore enfasi alle motorizzazioni ibride plug-in con più potenza e una maggiore percorrenza in elettrico. Le versioni a benzina senza elettrificazione rimarranno? Non lo sappiamo, sebbene ci sia qualcuno che sia scettico data l'introduzione della normativa Euro 7. Lo sviluppo del nuovo modello sembra essere arrivato alle sue fasi finali e quindi è possibile che presto se ne possa sapere di più.

Foto spia: CarBuzz

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