Multe, verbali, autovelox e pagamenti: tutto online e accessibile in un clic

Le nuove tecnologie permettono di semplificare la vita del cittadino che può accedere a una serie di servizi digitali anche a quelli che permettono la gestione delle violazioni del Codice della Strada. Infatti, la Polizia di Stato ha annunciato che è stato messo online un nuovo servizio dedicato ai cittadini e precisamente la piattaforma dedicata alla consultazione degli atti relativi alle sanzioni stradali. L'obiettivo è quello di semplificare la gestione delle violazioni al Codice della Strada e offrire ai cittadini un accesso più rapido, trasparente e diretto ai procedimenti sanzionatori.

Come funziona: si accede con SPID o CIE

Per accedere alla nuova piattaforma ''Sanzioni amministrative - Polizia Stradale'' basterà cliccare qui. Il sistema, gestito dalla Polizia Stradale, consente la visione di verbali e di documentazione ricevuti tramite il servizio notifiche digitali (servizio SEND). Per accedere serve utilizzare lo SPID o la CIE cioè la Carta d'Identità Elettronica.

Nel caso in cui il verbale preveda, come sanzione accessoria, la perdita di punti o la sospensione della patente, è possibile comunicare i dati del conducente o disconoscere la proprietà del veicolo direttamente online.

Sanzioni amministrative - Polizia Stradale

Multa da Autovelox, c'è la prova fotografica

Ma non è finita qui perché in caso di accertamento avvenuto tramite tutor o autovelox, sulla piattaforma si può richiedere l’accesso agli atti e la visione del fotogramma. Inoltre, è presente un collegamento diretto tra il portale e PagoPA, attraverso il quale è possibile effettuare direttamente online il pagamento della relativa sanzione.

Infine, all'interno del portale, o via email quando viene comunicata durante la richiesta di accesso agli atti, il cittadino riceve tutti gli aggiornamenti relativi allo stato della pratica.

[Immagine di copertina generata con AI]

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 24/06/2026