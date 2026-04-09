L'oro nero dell'Emilia: i tempi in cui l'Italia non temeva Hormuz

Lo Stretto di Hormuz è un imbuto sbarrato, il Medio Oriente è una polveriera, il prezzo del barile schizza alle stelle più velocemente dello 0-100 di una Model S Plaid. L’incubo dell'autosufficienza energetica torna a bussare alle porte di Palazzo Chigi mentre noi, alla pompa, guardiamo il display dei prezzi con lo stesso terrore con cui si guarda una spia dell'olio accesa in autostrada.

Ma se vi dicessimo che c’è stato un tempo in cui la soluzione ai nostri problemi non arrivava dai deserti arabi, ma dalle colline del parmense?

Sì, avete capito bene. Prima che il petrolio diventasse una questione di geopolitica globale e navi cisterna grandi come quartieri, l’Italia l’indipendenza ce l’aveva letteralmente sotto i piedi. Benvenuti a Vallezza, una frazione di Fornovo di Taro, in provincia di Parma, che oggi sembra un tranquillo set per una scampagnata fuori porta, ma che un tempo era la nostra Houston.

Vallezza, il ''Texas'' italiano

La nostra riserva aurea

Sia chiaro: l’Italia non è mai stata l’Arabia Saudita. Anche negli anni '30 dipendevamo dalle importazioni per far quadrare i conti energetici. Ma qui sta il punto che rende Vallezza un caso unico: in un’epoca di sanzioni internazionali e blocchi navali, quel giacimento garantiva da solo l’80% dell’intera produzione nazionale.

Non copriva l'intero fabbisogno del Paese, ma era la nostra ''polizza vita''. Era l’unico rubinetto che potevamo girare senza chiedere il permesso a nessuno. Se le navi straniere si fermavano, i motori italiani continuavano a girare grazie a quella che chiamavano l’''olio di sasso'' emiliano. Era benzina autarchica, purissima, di una qualità tale da finire dritta nei serbatoi dei velivoli e delle auto da competizione, dove il lubrificante faceva la differenza tra il podio e il grippaggio.

La Miniera di Vallezza negli anni Venti (foto: Facebook / Parco Museo del Petrolio)

Un bersaglio tra i boschi

Non era roba da dilettanti. Il giacimento era talmente avanzato che attirò i capitali della Standard Oil (i Rockefeller, per intenderci) e divenne un laboratorio a cielo aperto per tecnologie che oggi diamo per scontate.

Ma la vera prova della sua importanza strategica sta nelle ferite della terra. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Vallezza divenne un obiettivo militare primario per gli Alleati. Subì 22 incursioni aeree. Gli impianti vennero bombardati ossessivamente perché spegnere Vallezza significava togliere il sangue ai motori del Paese. Un giacimento che merita ventidue bombardamenti è, per definizione, molto più di un semplice buco nel terreno: è il cuore di una nazione.

Miniera petrolifera di Vallezza, quel che resta delle officine

Archeologia di un sogno

Oggi Vallezza è un parco museo, ma... abbandonato (sigh). Ci sono i resti dei pozzi, le centrali di pompaggio silenziose e quel sapore di archeologia industriale che piace a chi ama la meccanica ''sporca'' e vera. Ma visitare quei luoghi oggi, con i venti di guerra che soffiano su Hormuz, fa un certo effetto. Ci ricorda, mentre aspettiamo che una nave da Dubai decida il costo del nostro prossimo weekend, che siamo stati padroni del nostro destino meccanico.

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