Il petrolio crolla ma i prezzi di benzina e diesel salgono: il Governo convoca le compagnie

La tregua in Iran ha portato a un immediato ribasso delle quotazioni del petrolio tornato sotto quota 100 dollari al barile (Brent). Ribassi che però non si sono visti sui prezzi di benzina e diesel che, anzi, stanno continuando ad aumentare. La denuncia arriva dal Codacons che ha avuto conferma dello scenario che aveva immaginato, con la picchiata del petrolio che non si è trasferita in alcun modo sui prezzi alla pompa.

Ancora aumenti per benzina e diesel

Il caro carburante non accenna quindi a frenare e secondo gli ultimi dati elaborati dall'associazione, il prezzo medio del diesel in Italia sale a 2,184 euro al litro, cioè +0,7 centesimi rispetto ai listini di ieri, mentre la benzina costa in media 1,796 euro al litro. Addirittura, in alcune Regioni e in Autostrada, per il diesel già si supera la soglia dei 2,2 euro al litro. Ad esempio, a Bolzano costa 2,213 euro al litro, in Calabria 2,202 euro al litro, mentre la Sicilia si ferma a 2,199 euro al litro e la Lombardia a 2,197 euro al litro. In autostrada il gasolio sale a 2,203 euro al litro, mentre la benzina a 1,829 euro. Le Regioni che registrano gli incrementi maggiori dei prezzi del gasolio rispetto a quelli di ieri sono l’Abruzzo (+1,6 cent), l’Emilia Romagna (+1,4 cent) e il Molise (+1,1 cent).

Il Governo convoca le compagnie

I prezzi dei carburanti continuano quindi a salire. Per questo, il Ministro delle Imprese e del Made In Italy Adolfo Urso ha convocato alle ore 16 di oggi Eni, Q8, Ip, Tamoil e Api. Le richieste? Adeguamento immediato dei prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio. Per il Ministro, come c'è stata una riduzione significativa immediata del costo del petrolio e del gas sui mercati internazionali, questa riduzione deve replicarsi subito anche nella rete distributiva.

Prezzi benzina

Diverse associazioni dei consumatori come il Codacons hanno segnalato il rischio di un adeguamento al ribasso dei distributori a ritmi molto lenti, con un andamento ben diverso da quello visto quando si è trattato, invece, degli aumenti. Il Governo vuole quindi scongiurare questo pericolo, convocando subito le compagnie petrolifere. Discorso che Urso ha poi esteso pure ai rincari dei prezzi dei carburanti nel settore aereo. Vedremo come andrà e cosa emergerà dall'incontro odierno con le compagnie.

(Immagine copertina realizzata con AI)

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/04/2026