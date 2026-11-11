Opel Corsa in offerta a novembre: bastano 99 euro al mese

Opel Corsa è in offerta grazie ai Black Days di Opel. Anche la casa automobilistica festeggia il Black Friday a suo modo e durante il mese di novembre permette ai clienti di poter ottenere un bonus fino a 10.500 euro su tutta la gamma in pronta consegna.
Nel caso di Opel Corsa, è previsto un bonus fino a 7.900 euro. Come si fa a ottenere questo importante vantaggio cliente? Sarà sufficiente compilare una form all'interno di una pagina del sito della casa automobilistica, scegliendo modello, motorizzazione e lasciando i propri dati oltre a scegliere il concessionario preferito da cui essere ricontattati.
Grazie alla promozione Black Days, sarà possibile portarsi a casa Opel Corsa a partire da 13.450 euro, scegliendo contestualmente il finanziamento. Senza, il prezzo parte da 14.450 euro.
Opel Corsa, motore benzina da 100 CV
La protagonista dell'offerta è esattamente Opel Corsa MY26B Edition dotata del motore 3 cilindri turbo di 1,2 litri di cilindrata in grado di erogare una potenza massima di 100 CV. Unità che è abbinata ad un cambio manuale a 6 rapporti. Prezzo di listino 21.350 euro.
L'offerta con finanziamento
Con un anticipo di 3.802 euro, sarà possibile portarsi a casa Opel Corsa con 2 rate da 0 euro e 33 rate da 99 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 9.704,88 euro incluse spese di incasso mensili di 4.
- Da 13.450 euro
- 33 rate da 99 euro / mese con Scelta Opel
- Prima rata a febbraio 2027
- Anticipo 3.802 euro | Rata finale 9.704,88 euro
- TAN (Fisso) 8,25 % - TAEG 12,12 %
Di seguito le complete condizioni economiche come riportato sul sito Opel.
Anticipo 3.802 euro - Importo Totale del Credito 10.339 euro. L'offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 13.178 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 420 euro, Interessi 2.687 euro, spese di incasso mensili 4 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 25,85 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 2 rate da 0 euro e 33 rate da 99 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 9.704,88 euro incluse spese di incasso mensili di 4 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro/anno. TAN (fisso) 8,25%, TAEG 12,12%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km. Offerta valida solo in caso di rottamazione fino a euro 4 per vetture in pronta consegna e su clientela privata per contratti stipulati entro il 30/11/2026.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Corsa 1.2 100 CV MT6 Edition
|101 / 74
|20.000 €
|Corsa 1.2 100 CV MT6 YES
|101 / 74
|20.500 €
|Corsa 1.2 100 CV MT6 GS
|101 / 74
|21.000 €
|Corsa 1.2 100 CV AT8 Edition
|101 / 74
|22.000 €
|Corsa 1.2 100 CV AT8 YES
|101 / 74
|22.500 €
|Corsa 1.2 100 CV AT8 GS
|101 / 74
|23.000 €
|Corsa Hybrid 100 CV DCT6 Edition
|101 / 74
|24.000 €
|Corsa Hybrid 100 CV DCT6 YES
|101 / 74
|24.500 €
|Corsa Hybrid 100 CV DCT6 GS
|101 / 74
|25.000 €
|Corsa Electric 136 CV Edition
|- / -
|34.000 €
|Corsa Electric 136 CV YES
|- / -
|34.500 €
|Corsa Electric 136 CV GS
|- / -
|35.000 €
|Corsa Electric 156 CV YES
|- / -
|35.500 €
|Corsa Electric 156 CV GS
|- / -
|36.000 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Opel Corsa visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Opel Corsa
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).