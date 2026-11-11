Opel Corsa in offerta a novembre: bastano 99 euro al mese

Opel Corsa è in offerta grazie ai Black Days di Opel. Anche la casa automobilistica festeggia il Black Friday a suo modo e durante il mese di novembre permette ai clienti di poter ottenere un bonus fino a 10.500 euro su tutta la gamma in pronta consegna.

Nel caso di Opel Corsa, è previsto un bonus fino a 7.900 euro. Come si fa a ottenere questo importante vantaggio cliente? Sarà sufficiente compilare una form all'interno di una pagina del sito della casa automobilistica, scegliendo modello, motorizzazione e lasciando i propri dati oltre a scegliere il concessionario preferito da cui essere ricontattati.

Opel Corsa

Grazie alla promozione Black Days, sarà possibile portarsi a casa Opel Corsa a partire da 13.450 euro, scegliendo contestualmente il finanziamento. Senza, il prezzo parte da 14.450 euro.

Opel Corsa, motore benzina da 100 CV

La protagonista dell'offerta è esattamente Opel Corsa MY26B Edition dotata del motore 3 cilindri turbo di 1,2 litri di cilindrata in grado di erogare una potenza massima di 100 CV. Unità che è abbinata ad un cambio manuale a 6 rapporti. Prezzo di listino 21.350 euro.

L'offerta con finanziamento

Con un anticipo di 3.802 euro, sarà possibile portarsi a casa Opel Corsa con 2 rate da 0 euro e 33 rate da 99 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 9.704,88 euro incluse spese di incasso mensili di 4.

Da 13.450 euro

33 rate da 99 euro / mese con Scelta Opel

Prima rata a febbraio 2027

Anticipo 3.802 euro | Rata finale 9.704,88 euro

TAN (Fisso) 8,25 % - TAEG 12,12 %

Di seguito le complete condizioni economiche come riportato sul sito Opel.

Anticipo 3.802 euro - Importo Totale del Credito 10.339 euro. L'offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 13.178 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 420 euro, Interessi 2.687 euro, spese di incasso mensili 4 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 25,85 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 2 rate da 0 euro e 33 rate da 99 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 9.704,88 euro incluse spese di incasso mensili di 4 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro/anno. TAN (fisso) 8,25%, TAEG 12,12%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km. Offerta valida solo in caso di rottamazione fino a euro 4 per vetture in pronta consegna e su clientela privata per contratti stipulati entro il 30/11/2026.

VEDI ANCHE

Tags