Costa poco, occupa poco spazio e può salvarti quando la batteria dell’auto ti lascia a piedi

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La batteria dell’auto può lasciarti a piedi proprio quando hai più fretta. Succede dopo una notte particolarmente fredda, quando il veicolo rimane fermo per diversi giorni oppure perché una luce è rimasta accesa troppo a lungo. Il risultato è sempre lo stesso: provi ad avviare il motore, ma non succede nulla. A quel punto bisogna trovare qualcuno disposto ad aiutarti, recuperare dei cavi oppure chiamare il soccorso stradale.

Un inconveniente del genere può diventare molto più semplice da gestire con un booster di avviamento portatile, un dispositivo che permette di tentare di rimettere in moto l’auto senza collegarla alla batteria di un altro veicolo. È uno di quegli accessori che si acquistano sperando di non doverli mai utilizzare, ma che possono fare la differenza quando si presenta un’emergenza. Il booster Cioripa nasce proprio per questo utilizzo. È compatto, si può conservare nel bagagliaio e riunisce diverse funzioni utili anche quando non ci sono problemi con l’avviamento.

Prezzo: 42€ (-74%)

Un aiuto concreto quando l’auto non vuole partire

Chi ha già avuto a che fare con una batteria scarica conosce bene il problema. I tradizionali cavi di avviamento funzionano, ma richiedono la presenza di un secondo veicolo, possibilmente parcheggiato abbastanza vicino da consentire il collegamento. Non sempre è possibile, soprattutto quando l’auto si trova in un garage, in un parcheggio isolato oppure lungo una strada poco frequentata. Con un booster portatile la situazione cambia. Il dispositivo dispone di una propria batteria interna e può fornire l’energia necessaria per tentare l’avviamento del motore. Basta collegare le pinze ai terminali della batteria seguendo le istruzioni e procedere con l’accensione.

Il Cioripa è pensato per diverse tipologie di veicoli, dalle automobili alle moto, passando per SUV e furgoni compatibili. La presenza delle pinze con protezioni elettroniche aiuta a rendere più sicuro il collegamento, limitando i rischi legati ad alcuni errori, come l’inversione della polarità. Naturalmente, non si tratta di una soluzione per qualsiasi guasto. Se la batteria è ormai da sostituire oppure il problema riguarda l’alternatore, il booster non elimina la causa del malfunzionamento. Può però consentire di ripartire quando il problema è legato a una carica insufficiente, evitando di dover necessariamente attendere l’intervento di un’altra persona.

Il vantaggio di avere un accessorio del genere a bordo è che può tornare utile anche in situazioni diverse. Il Cioripa integra una torcia LED, particolarmente comoda quando bisogna aprire il cofano al buio, cercare qualcosa nel bagagliaio oppure controllare il veicolo durante una sosta notturna. Oltre alla normale illuminazione, sono disponibili modalità luminose pensate per richiamare l’attenzione in caso di necessità. Non sostituiscono naturalmente il triangolo o gli altri dispositivi di sicurezza previsti per le emergenze stradali, ma rappresentano una funzione aggiuntiva che può rivelarsi pratica.

C’è poi la possibilità di utilizzare il booster come power bank per ricaricare lo smartphone e altri piccoli dispositivi compatibili. Una caratteristica interessante durante i viaggi, soprattutto quando si trascorrono molte ore fuori casa oppure si vuole avere a disposizione una fonte di energia supplementare. Un altro aspetto da considerare è la praticità. A differenza degli avviatori tradizionali più ingombranti, questo modello è abbastanza compatto da poter essere riposto in auto senza sacrificare spazio per i bagagli. Non richiede un’installazione permanente e può essere spostato da un veicolo all’altro, purché compatibile.

Un accessorio da tenere pronto prima che serva davvero

Il momento peggiore per pensare a un booster è quando la batteria si è già scaricata. Averne uno a disposizione significa invece prepararsi a un inconveniente che può capitare anche a chi utilizza regolarmente l’automobile e si occupa della sua manutenzione.

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