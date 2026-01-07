SUV elettrici

Sony ora si fa il SUV, ma lo tiene a distanza (USA 2028). Video

Al CES 2026 di Las Vegas, il concept del secondo ipertecnologico modello della partnership Sony Honda. Non destinato all'Europa

D'accordo, una berlina. Ma il popolo chiede SUV, e allora che SUV sia.

Da qualche anno il Consumer Electronics Show di Las Vegas è territorio di caccia di una delle partnership multidisciplinari più affascinanti del panorama hi-tech, quella tra Sony e Honda

Al CES 2026, Sony Honda Mobility toglie i veli alla sua seconda invenzione. Che momentaneamente si chiama Afeela Prototype 2026, e che nella pratica è la concept del SUV elettrico che farà compagnia alla berlina Afeela 1.

Sony Honda: dopo la berlina, il SUV

Ancora privo di nome di produzione ufficiale (Afeela 2?), il prototipo riprende il linguaggio stilistico di Afeela 1 (vedi i fari/display), ma con carrozzeria crossover, quindi maggiore altezza da terra e volume abitacolo più ampio.

Il veicolo sarà prodotto nello stabilimento Honda in Ohio e commercializzato inizialmente negli USA a partire dal 2028, con possibile estensione al mercato giapponese, ma non ai mercati europei (pare di capire). E noi, sedotti e abbandonati prima ancora di aprir bocca, sigh

Come per la berlina, l’accento non è sulle prestazioni “pure” (480 CV dual motor, altrettanti km di autonomia), ma sulla tecnologia: il sistema di guida autonoma debutta con funzioni Level 2+, ma aggiornabili in futuro verso il Level 4.

Automazione a parte, il veicolo è ovviamente pensato soprattutto come un vero e proprio spazio di intrattenimento su ruote, con integrazioni come lo streaming da PlayStation 5 e un’interfaccia digitale molto avanzata (altrimenti, che ci starebbe a fare Sony).

Afeela Prototype 2026: dal 2028, ma non per noi

E mentre il SUV, prima di entrare nei garare dei primi proprietari, dovrà attraversare la trafila di omologazioni, correzioni, strategie di marketing eccetera, Afeela 1 è invece quasi pronta a debuttare sul mercato. 

A partire dal tardo 2026, apripista sarà la California, dove la console su ruote giapponese si dice abbia già raccolto oltre 100.000 visite nei nuovi showroom Afeela e avviato test drive dimostrativi, registrando un notevole interesse.

A noi ''emarginati'', non resta che sbirciare dal buco della serratura.

