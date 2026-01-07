Sony ora si fa il SUV, ma lo tiene a distanza (USA 2028). Video

D'accordo, una berlina. Ma il popolo chiede SUV, e allora che SUV sia.

Da qualche anno il Consumer Electronics Show di Las Vegas è territorio di caccia di una delle partnership multidisciplinari più affascinanti del panorama hi-tech, quella tra Sony e Honda.

Al CES 2026, Sony Honda Mobility toglie i veli alla sua seconda invenzione. Che momentaneamente si chiama Afeela Prototype 2026, e che nella pratica è la concept del SUV elettrico che farà compagnia alla berlina Afeela 1.

Sony Honda: dopo la berlina, il SUV

Ancora privo di nome di produzione ufficiale (Afeela 2?), il prototipo riprende il linguaggio stilistico di Afeela 1 (vedi i fari/display), ma con carrozzeria crossover, quindi maggiore altezza da terra e volume abitacolo più ampio.

Il veicolo sarà prodotto nello stabilimento Honda in Ohio e commercializzato inizialmente negli USA a partire dal 2028, con possibile estensione al mercato giapponese, ma non ai mercati europei (pare di capire). E noi, sedotti e abbandonati prima ancora di aprir bocca, sigh.

Come per la berlina, l’accento non è sulle prestazioni “pure” (480 CV dual motor, altrettanti km di autonomia), ma sulla tecnologia: il sistema di guida autonoma debutta con funzioni Level 2+, ma aggiornabili in futuro verso il Level 4.

Automazione a parte, il veicolo è ovviamente pensato soprattutto come un vero e proprio spazio di intrattenimento su ruote, con integrazioni come lo streaming da PlayStation 5 e un’interfaccia digitale molto avanzata (altrimenti, che ci starebbe a fare Sony).

Afeela Prototype 2026: dal 2028, ma non per noi

E mentre il SUV, prima di entrare nei garare dei primi proprietari, dovrà attraversare la trafila di omologazioni, correzioni, strategie di marketing eccetera, Afeela 1 è invece quasi pronta a debuttare sul mercato.

A partire dal tardo 2026, apripista sarà la California, dove la console su ruote giapponese si dice abbia già raccolto oltre 100.000 visite nei nuovi showroom Afeela e avviato test drive dimostrativi, registrando un notevole interesse.

A noi ''emarginati'', non resta che sbirciare dal buco della serratura.





Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/01/2026