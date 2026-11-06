BMW iX2, il restyling si avvicina: nuovo look Neue Klasse nel 2027

BMW sta continuando a lavorare al restyling della X2 che continuerà a essere proposta anche nella versione elettrica chiamata iX2. Il nuovo SUV elettrico iX3 ha introdotto il nuovo linguaggio di design Neue Klasse che abbandona la griglia a doppio rene XXL in favore di una soluzione più minimalista. Presto anche la nuova X2 adotterà questo nuovo look come confermano ulteriormente le ultime foto spia che mostrano la versione elettrica iX2 durante una sessione di test su strada.

La vettura appare ancora camuffata con pellicole a coprire la carrozzeria ma si notano chiaramente diversi dettagli che permettono di intuire come sarà la nuova BMW X2/iX2.

Stile Neue Klasse per il SUV Coupé

Trattandosi di un restyling non dobbiamo aspettarci un rinnovo totale delle forme del SUV Coupé tedesco. I tecnici BMW si sono infatti concentrati sul frontale che è stato completamente ridisegnato, adottando gli elementi che caratterizzano le vetture Neue Klasse. Oltre al nuovo disegno della griglia a doppio rene, anche i fari sono stati rivisti con una nuova firma luminosa. Il profilo e il posteriore non sembrano presentare particolari differenze. Dentro vediamo ancora la presenza del piccolo spoiler collocato alla fine del lunotto.

BMW iX2 foto spia

Piccoli ritocchi dovrebbero comunque arrivare per i gruppi ottici posteriori attraverso una nuova grafica. Trattandosi del modello elettrico, ovviamente al posteriore non sono presenti i terminali di scarico.

Tanta tecnologia all'interno dell'abitacolo

Le foto spia non permettono di dare uno sguardo da vicino all'abitacolo ma non è un problema perché già sappiamo che anche la nuova BMW X2 / iX2 restyling adotterà il nuovo sistema Panoramic iDrive che sta facendo la sua comparsa su tutti i nuovi modelli della casa tedesca.

BMW iX2 foto spia

Motori

Trattandosi di un restyling non sono attesa rivoluzioni. Le motorizzazioni tradizionali dovrebbero ricevere solamente alcuni ritocchi per ottimizzarle, anche in vista di Euro 7. Per quanto riguarda i modelli elettrici, non dovrebbe arrivare la nuova tecnologia sviluppata da BMW e introdotta per la prima volta sulla nuova iX3. Possibile comunque che la casa tedesca integri nuove batterie di maggiore capacità che insieme a una serie di ottimizzazioni permettano di migliorare l'autonomia.

BMW iX2 foto spia

Ci sarà comunque modo di saperne di più dato che il debutto è atteso nel corso del 2027.

Fonte: AutoEvolution

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