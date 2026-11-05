Rimac sta aiutando BMW a creare due nuovi modelli misteriosi

Il CEO Mate Rimac ha rivelato che le due aziende stanno lavorando ad altre due auto, senza però anticipare dettagli

Rimac ha saputo trasformarsi da un piccolo costruttore croato a un colosso che oggi possiede la Bugatti. Quando non costruisce hypercar, Rimac fornisce propulsori elettrici e batterie ad alcuni dei marchi automobilistici più importanti del settore. Al riguardo, il CEO Mate Rimac ha confermato che stanno lavorando con BMW allo sviluppo di due nuove vetture. La collaborazione tra le due aziende non è nuova perché la BMW i7 utilizza un pacoco batteria sviluppato grazie al lavoro del marchio croato.

In una recente intervista con i colleghi di Auto News, Mate Rimac ha confermato che ''ci sono altre due auto in cantiere'' in fase di sviluppo insieme a BMW.

Su cosa stanno lavorando Rimac e BMW?

Ovviamente i dettagli non sono stati resi noti e quindi si possono fare solamente alcune ipotesi. Visto il lavoro che sta conducendo la casa tedesca, possibile che la collaborazione verta su modelli elettrici dotati della nuova piattaforma Neue Klasse.

Per quanto Mate Rimac si sia mostrato entusiasta nel descrivere i progetti attuali della sua azienda (tra cui la batteria montata sulla Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid), è rimasto piuttosto reticente sul futuro.

A parte la precisazione che Rimac sta collaborando con BMW su due nuovi veicoli, il CEO del marchio croato non ha voluto fornire ulteriori dettagli. Ne sapremo certamente di più in futuro ma BMW sta sviluppando diversi nuovi modelli elettrici tra cui la nuova BMW i5. Alcuni di questi potrebbero essere quelli con cui Rimac sta collaborando. Ecco cosa ha detto:

BMW è un partner importante e la nostra collaborazione è eccellente. Abbiamo annunciato congiuntamente il lancio della prima vettura con tecnologia condivisa, la BMW i7. Abbiamo in programma lo sviluppo di altre due vetture, ma al momento non posso fornire ulteriori dettagli.

Una collaborazione che parte da lontano

Rimac ha un ottimo rapporto con BMW e la collaborazione sulla produzione di batterie sembra essere andata molto bene. BMW, del resto, non ha certo regalato nulla. Nelle prime fasi dello sviluppo della nuova i7, l'azienda tedesca aveva incaricato diversi produttori di batterie di realizzare dei prototipi da poi valutare, il che significa che il destino di Rimac nel progetto era in bilico durante il periodo in cui si stava prendendo la decisione finale.

Prima ancora che BMW prendesse la decisione, i rappresentanti dell'azienda tedesca si recarono in Croazia e individuarono le fondamenta di quella che sarebbe diventata una nuova linea di produzione. Mate Rimac comunicò ai dirigenti che la batteria per la i7 sarebbe stata prodotta lì, una mossa che infuse fiducia in BMW, poiché ora sapeva che Rimac avrebbe avuto a disposizione una capacità produttiva su larga scala, pronta per essere utilizzata non appena l'azienda tedesca ne avesse avuto bisogno. Ecco cosa ha detto Mate Rimac al riguardo:

Per aggiudicarci quell'appalto, dovevamo essere migliori di tutti gli altri sul mercato, sia tecnicamente che commercialmente. Questo è particolarmente vero per le batterie, dove competere con la Cina non è facile.

Fonte: AutoNews

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