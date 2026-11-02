Nuova BMW X7, ecco come potrebbe essere: il render anticipa il design

Come sarà la nuova BMW X7? I prototipi avvistati durante i test e un render di Kolesa offrono un primo indizio sul design del maxi SUV

La BMW X7 si sta preparando a un importante aggiornamento con l'introduzione della nuova generazione. Il maxi SUV tedesco da tempo è protagonista di foto spia che mostrano i prototipi impegnati nei test su strada e in pista. Nonostante il camuffamento, diversi elementi di design sono oramai chiari e questo ha permesso al team Kolesa di realizzare un render che prova ad anticipare le forme della nuova X7. Il risultato ve lo proponiamo.

Come sarà la nuova BMW X7

Tanto spazio e lusso per viaggiare nel massimo comfort. Il nuovo SUV sarà questo è molto di più perché offrirà anche le ultime tecnologie che la casa tedesca ha sviluppato per le sue vetture. Già perché oltre ai modelli endotermici e ibridi, BMW proporrà anche versioni 100% elettriche. Inoltre, tutte potranno contare su interni digitali grazie al nuovo Panramic iDrive.

La nuova BW X7 e la gemella elettrica iX7 poggiano su una versione aggiornata dell'attuale piattaforma CLAR. Il maxi SUV non disporrà del nuovo linguaggio di design Neue Klasse. Dunque, non vedremo il nuovo design minimalista della griglia come sulle nuove iX3 e iX5. Invece, davanti continuerà a essere presente una griglia a doppio rene in formato XXL e una configurazione con fari sdoppiati.

Di preciso ancora non ci sono informazioni su motori presenti sotto al cofano. Per quanto riguarda le motorizzazioni tradizionali, possiamo attenderci un'evoluzione di quelle attuali, aggiornate per poter rispettare la nuova normativa Euro 7. Per quanto riguarda la versione elettrica, ci sarà un'architettura a 800 V che permetterà ricariche ad altissima potenza. Si dice che la casa tedesca possa introdurre i moderni powertrain della nuova iX5.

Ci sarà comunque modo di saperne di più nei prossimi mesi dato che la presentazione è attesa per il prossimo anno.

Fonte: Kolesa

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