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Nissan Qashqai in offerta a novembre: 249 euro al mese e anticipo di 3.148 euro

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2 ore fa - Ecco quanto costa con il finanziamento

L'offerta di novembre comprende 36 rate, un anticipo iniziale di 3.148 euro e un valore futuro garantito di 17.928 euro
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Nissan Qashqai è un modello di grande successo oggi offerto sul mercato con motorizzazioni ibride. In particolare, la gamma è composta da modelli Mild Hybrid o con tecnologia E-Power. La seconda è molto interessante in quanto il crossover è mosso solamente da un motore elettrico alimentato da una piccola batteria e da un motore benzina con funzione solo di generatore.

Per tutto il mese di novembre, il crossover giapponese è proposto con un'offerta che permette di metterlo nel garage di casa a fronte del pagamento di una rata mensile di 249 euro.

Nissan Qashqai, l'offerta

La protagonista dell'offerta è la Nissan Qashqai mossa dalla motorizzazione Mild Hybrid da 158 CV in allestimento Acenta che di listino fa 33.200 euro. In caso di usato, grazie agli incentivi Nissan il prezzo scende a 25.990 euro.

Dando poi un anticipo di 3.148 euro sarà possibile portarsi a casa il crossover pagando 36 rate da 249 euro. Al termine del contratto si potrà poi pagare la maxi rata finale di 17.928 euro o restituire la vettura.

  • Anticipo 3.148 euro
  • 36 rate da 249 euro
  • TAN 5,75% TAEG 6,92%
  • Valore futuro garantito (rata finale) 17.928 euro o restituirla

Nissan Qashqai 2026 E-Power 2WD

Di seguito tutte le condizioni economiche del finanziamento come riportato sul sito Nissan.

Nissan Qashqai Acenta Mild Hybrid 158CV MT: anticipo 3.148 euro, importo totale del credito 22.841,80 euro + spese di istruttoria 395 uro + imposta di bollo 58,09 euro (addebitata sulla prima rata), interessi 3.654,84 euro, valore futuro garantito 17.928 euro (rata finale), per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km; in caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km; importo totale dovuto dal consumatore 27.064,33 euro in 36 rate da 248,99 euro oltre la rata finale. TAN 5,75% (tasso fisso), TAEG 6,92%, spese di incasso mensili 3 euro, spese per invio rendiconto periodico (annuale) 1,2 euro (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a 2 euro.

Nissan ricorda che è previsto un extra sconto di 1.000 euro sulle vetture in pronta consegna.

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Listino Nissan Qashqai
AllestimentoCV / KwPrezzo
Qashqai 1.3 MHEV 140 CV Acenta 140 / 10332.100 €
Qashqai 1.3 MHEV 140 CV N-Connecta 140 / 10334.600 €
Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic Acenta 158 / 11635.300 €
Qashqai 1.3 MHEV 140 CV Tekna 140 / 10337.100 €
Qashqai 1.3 MHEV 140 CV N-Design 140 / 10337.100 €
Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic N-Connecta 158 / 11637.800 €
Qashqai e-Power 190 CV Acenta 158 / 11637.900 €
Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic 4WD N-Connecta 158 / 11639.800 €
Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic N-Design 158 / 11640.300 €
Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic Tekna 158 / 11640.300 €
Qashqai e-Power 190 CV N-Connecta 158 / 11640.400 €
Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic 4WD N-Design 158 / 11642.300 €
Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic 4WD Tekna 158 / 11642.300 €
Qashqai 1.3 MHEV 158 CV Tekna+ 158 / 11642.500 €
Qashqai e-Power 190 CV Tekna 158 / 11642.900 €
Qashqai e-Power 190 CV Business 158 / 11642.900 €
Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic Tekna+ 158 / 11644.300 €
Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic 4WD Tekna+ 158 / 11646.300 €
Qashqai e-Power 190 CV Tekna+ 158 / 11646.900 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Nissan Qashqai visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Nissan Qashqai
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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