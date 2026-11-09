Nissan Qashqai in offerta a novembre: 249 euro al mese e anticipo di 3.148 euro

Nissan Qashqai è un modello di grande successo oggi offerto sul mercato con motorizzazioni ibride. In particolare, la gamma è composta da modelli Mild Hybrid o con tecnologia E-Power. La seconda è molto interessante in quanto il crossover è mosso solamente da un motore elettrico alimentato da una piccola batteria e da un motore benzina con funzione solo di generatore.
Per tutto il mese di novembre, il crossover giapponese è proposto con un'offerta che permette di metterlo nel garage di casa a fronte del pagamento di una rata mensile di 249 euro.
Nissan Qashqai, l'offerta
La protagonista dell'offerta è la Nissan Qashqai mossa dalla motorizzazione Mild Hybrid da 158 CV in allestimento Acenta che di listino fa 33.200 euro. In caso di usato, grazie agli incentivi Nissan il prezzo scende a 25.990 euro.
Dando poi un anticipo di 3.148 euro sarà possibile portarsi a casa il crossover pagando 36 rate da 249 euro. Al termine del contratto si potrà poi pagare la maxi rata finale di 17.928 euro o restituire la vettura.
- Anticipo 3.148 euro
- 36 rate da 249 euro
- TAN 5,75% TAEG 6,92%
- Valore futuro garantito (rata finale) 17.928 euro o restituirla
Nissan Qashqai 2026 E-Power 2WD
Di seguito tutte le condizioni economiche del finanziamento come riportato sul sito Nissan.
Nissan Qashqai Acenta Mild Hybrid 158CV MT: anticipo 3.148 euro, importo totale del credito 22.841,80 euro + spese di istruttoria 395 uro + imposta di bollo 58,09 euro (addebitata sulla prima rata), interessi 3.654,84 euro, valore futuro garantito 17.928 euro (rata finale), per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km; in caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km; importo totale dovuto dal consumatore 27.064,33 euro in 36 rate da 248,99 euro oltre la rata finale. TAN 5,75% (tasso fisso), TAEG 6,92%, spese di incasso mensili 3 euro, spese per invio rendiconto periodico (annuale) 1,2 euro (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a 2 euro.
Nissan ricorda che è previsto un extra sconto di 1.000 euro sulle vetture in pronta consegna.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Qashqai 1.3 MHEV 140 CV Acenta
|140 / 103
|32.100 €
|Qashqai 1.3 MHEV 140 CV N-Connecta
|140 / 103
|34.600 €
|Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic Acenta
|158 / 116
|35.300 €
|Qashqai 1.3 MHEV 140 CV Tekna
|140 / 103
|37.100 €
|Qashqai 1.3 MHEV 140 CV N-Design
|140 / 103
|37.100 €
|Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic N-Connecta
|158 / 116
|37.800 €
|Qashqai e-Power 190 CV Acenta
|158 / 116
|37.900 €
|Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic 4WD N-Connecta
|158 / 116
|39.800 €
|Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic N-Design
|158 / 116
|40.300 €
|Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic Tekna
|158 / 116
|40.300 €
|Qashqai e-Power 190 CV N-Connecta
|158 / 116
|40.400 €
|Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic 4WD N-Design
|158 / 116
|42.300 €
|Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic 4WD Tekna
|158 / 116
|42.300 €
|Qashqai 1.3 MHEV 158 CV Tekna+
|158 / 116
|42.500 €
|Qashqai e-Power 190 CV Tekna
|158 / 116
|42.900 €
|Qashqai e-Power 190 CV Business
|158 / 116
|42.900 €
|Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic Tekna+
|158 / 116
|44.300 €
|Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic 4WD Tekna+
|158 / 116
|46.300 €
|Qashqai e-Power 190 CV Tekna+
|158 / 116
|46.900 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Nissan Qashqai visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Nissan Qashqai
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).