NIO Firefly, arriva la batteria da 60 kWh: per tutti grazie al battery swap

NIO Firefly è una piccola elettrica sui cui la casa cinese scommette molto. Modello che nasce per il mercato globale tanto da essere disponibile anche in alcuni mercati europei. Adesso c'è una novità perché la casa cinese ha annunciato un cambiamento tecnico per la Firefly. Infatti, ha introdotto un nuovo pacco batteria da 60 kWh realizzato da CATL che ovviamente permette di migliorare l'autonomia. Particolarità, il nuovo accumulatore è per tutti e non solo per i nuovi clienti. Come? Grazie al battery swap.

Nuova batteria da 60 kWh

Attualmente, la NIO Firefly offre una batteria da 42,1 kWh per un'autonomia WLTP di 330 km, 420 km nel ciclo cinese CLTC. Grazie al nuovo accumulatore, la percorrenza sale fino a 560 km nel ciclo CLTC. Non c'è ancora un dato WLTP ma possiamo immaginarci circa 450 km. Nonostante la maggiore capacità, la batteria mantiene le stesse dimensioni fisiche e lo stesso peso a vuoto delle versioni precedenti grazie a una migliore densità energetica.

NIO Firefly

I nuovi acquirenti in Cina possono selezionare la batteria da 60 kWh al momento dell'ordine, mentre i veicoli già su strada possono essere aggiornati tramite la sostituzione della batteria. NIO non è nuova a questa filosofia. Anche le altre sue vetture grazie al battery swap possono disporre di batterie di differenti capacità per offrire ai clienti una maggiore flessibilità d'uso.

Ovviamente, tutti coloro passeranno dalla batteria da 42,1 kWh a quella nuova da 60 kWh dovranno pagare una commissione se hanno scelto la formula che prevede il noleggio dell'accumulatore (Battery-as-a-Service). Anche il canone mensile aumenterà leggermente. Per chi ha invece preferito acquistare l'auto includendo pure la batteria, dovrà pagare un costo fisso di 17.000 yuan (2.270 euro).

NIO Firefly

Al momento, solo le stazioni per il Battery Swap di quinta generazione di NIO supportano la sostituzione delle batterie per la Firefly.

NIO Firefly, le specifiche tecniche

Ricordiamo le principali caratteristiche tecniche di questo modello. Firefly dispone di un motore con una potenza massima di 105 kW (143 CV) e una coppia massima di 200 Nm. La vettura accelera da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 150 km/h. In Europa, i prezzi partono da 29.900 euro. Dimensioni: 4.003 mm lunghezza x 1.781 mm larghezza x 1.557 mm altezza, con un passo di 2.615 mm.

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