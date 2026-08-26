Negli USA truccano la Fiat Topolino per farla andare a 80 km/h

Nata per muoversi senza fretta nei centri urbani o per sostituire i soliti golf cart nei quartieri residenziali americani, la Fiat Topolino elettrica non è esattamente il mezzo a cui penseresti per una giornata in pista. Negli Stati Uniti, però, il concetto di ''accontentarsi'' dura poco. Qui, se i circa 30 km/h di serie ti sembrano pochi e nemmeno l'aggiornamento ufficiale Fiat, capace di portarla a circa 40 km/h ti basta, la risposta arriva da Madness Autoworks, preparatore con sedi a Los Angeles e Austin che ha deciso di trasformare il quadriciclo torinese in un piccolo razzo da quartiere.

Un VCU da corsa per sfiorare gli 80 km/h

Il titolare dell'officina, Boris Tilim, si è posto una domanda molto semplice: perché limitarsi alle 19 miglia orarie (circa 30 km/h) previste dalla versione americana? La soluzione è stata la sostituzione della centralina originale (VCU) con la Madness MAXPower Performance VCU. Si tratta di una centralina aftermarket tarata in Europa specificamente per la Topolino, che garantisce una velocità massima superiore a 35 mph, pari a circa 56 km/h, ma che durante i test su strada ha spinto con regolarità la Topolino a oltre 80 km/h (51 mph per la precisione).

Come spiega lo stesso Tilim, il risultato finale dipende dallo stato della carica, dalla pressione delle gomme e dal vento, ma con le condizioni ideali la microcar sfreccia ben oltre la velocità prevista senza troppi complimenti. E a quanto pare l'impianto frenante di serie regge bene il colpo, complice il peso piuma del veicolo che resta ben al di sotto dei 500 kg.

FIAT Topolino

Assetto da go-kart e risposta del gas immediata

La cura ricostituente non si ferma alla sola velocità di punta. L'acceleratore originale della Fiat Topolino soffre di un leggero ritardo nella risposta, un vuoto che il tuner americano corregge installando il modulo Madness GOPedal Plus. E per gestire velocità quasi doppie rispetto al dato di fabbrica, si è reso necessario mettere mano anche al telaio.

L'assetto di serie, tarato sul comfort, tendeva a far coricare parecchio la vettura in curva. Con un kit di molle ribassate appositamente realizzate da un fornitore europeo (-2,5 cm all'anteriore e -3,8 cm al posteriore) abbinate ad ammortizzatori con steli corti, gran parte del coricamento laterale è stata eliminata e la Topolino ha acquistato un comportamento più diretto, quasi da go-kart. E per i più esigenti sono disponibili montanti e ammortizzatori accorciati e regolabili.

Dazi, prezzi e i garage di chi possiede una Ferrari

Elaborare una microcar elettrica richiede comunque un certo budget. La centralina ad alte prestazioni costa circa 1.200 dollari, mentre per il kit di sospensioni servono 300 dollari. Prezzi influenzati anche dai dazi d'importazione sui componenti europei, motivo per cui l'officina sta sviluppando una linea di accessori interamente prodotta in Texas.

La vera sorpresa riguarda chi compra questi pezzi. Accanto ai clienti delle comunità residenziali e ai pensionati, esiste un seguito altrettanto consistente di appassionati. Alcuni possiedono Ferrari o altre auto esotiche e considerano la Topolino un mezzo divertente e insolito. Nessuno acquista la microcar Fiat per risparmiare: viene scelta come uno sfizio da parcheggiare in garage accanto alla propria supercar.

E l'evoluzione è appena iniziata: alcuni clienti chiedono già batterie più capienti, mentre sono in lavorazione kit widebody, passaruota, paraurti e spoiler, per un look ancora più spudorato. Se continua così ne vedremo delle belle.

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