Mercedes-AMG GT SUV, dal 10 all'80% in 12 minuti: ricarica a 710 kW, ecco i segreti

Mercedes AMG ha portato al debutto da poco il suo primo SUV elettrico ad altissime prestazioni. Si chiama Mercedes-AMG GT SUV e il suo powertrain è in grado di erogare una potenza massima di ben 1.116 CV nella versione più performante, la GT 63.

I numeri delle prestazioni sono da supercar e cioè uno 0 a 100 km/h in appena 2,5 secondi e una velocità massima di 270 km/h scegliendo il Driver's Package.

Ma c'è una caratteristica tecnica davvero degna di nota che riguarda la ricarica. Lo sappiamo, c'è chi dice che con le auto elettriche si perde troppo tempo durante i rifornimenti di energia, anche quelli in corrente continua. Mercedes ha lavorato molto su questo fronte, tanto che la batteria da 128 kWh, quella della GT 63 può ricaricare fino a una potenza massima di picco pari a ben 710 kW.

Con la batteria da 106 kWh della GT 55 che ha ''solo'' 816 CV, si può rifornire in corrente continua fino a 600 kW.

Dal 10 all'80% in 12 minuti

La casa automobilistica tedesca ha quindi messo a punto un sistema in grado di consentire ricariche ad altissima potenza. Con l'accumulatore da 128 kWh sarà possibile passare dal 10 all'80% della carica in appena 12 minuti. Ovviamente servono colonnine HPC di classe megawatt in grado di raggiungere tali potenze. In Europa sono ancora pochine.

Ma quali sono i segreti tecnici che permettono di raggiungere tali prestazioni in ricarica? Innanzitutto la batteria che dispone di celle cilindriche, alte e strette (105 mm di altezza e 26 mm di diametro), che riducono al minimo la distanza tra il nucleo della cella e la superficie, consentendo così un’efficiente dissipazione del calore.

Mercedes-AMG GT SUV

L’alloggiamento della cella in alluminio saldato al laser è più leggero dell’acciaio e offre un’eccellente conducibilità elettrica e termica. Il design full-tab delle celle riduce la resistenza interna, consentendo i massimi valori di carica e scarica.

Una specifica chimica del catodo NCMA e dell’anodo contenente silicio assicura un’elevata densità energetica (oltre 298 Wh/kg), alti tassi di ricarica e una lunga durata. Le celle sono alloggiate in moduli di plastica. Un olio elettricamente non conduttivo fluisce direttamente attorno a ciascuna cella cilindrica, mantenendola alla temperatura ottimale e assicurando un raffreddamento uniforme di tutte le celle.

Inoltre, il SUV elettrico adotta un'architettura a 800 V che permette di raggiungere i livelli elevatissimi in ricarica.

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Quando si raggiungono potenze così alte, la batteria può scaldarsi molto. Per tale motivo, il SUV adotta un efficace e avanzato sistema di raffreddamento. Presente il Central Coolant Hub che gestisce con precisione il raffreddamento di tutti i componenti.

Tra le altre funzioni, può assicurare il massimo raffreddamento di tutti i componenti in presenza di temperature esterne elevate e durante la guida a pieno carico. Consente inoltre di raffreddare in modo mirato ed efficiente i singoli componenti.

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