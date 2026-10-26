Auto usate, mercato in calo ad agosto: diesel in frenata e ibride in crescita

Come va il mercato auto usate in Italia in questo 2026? Secondo gli ultimi dati condivisi da UNRAE, ad agosto è stata registrata una leggera flessione. Il rapporto indica un calo dell'1,4% con 293.924 trasferimenti di proprietà contro i 298.024 di agosto 2025. Andando avanti, i trasferimenti netti perdono l’1,9%, mentre le minivolture segnano un -0,6%. Dall'inizio dell'anno, il mercato delle auto usate nel nostro Paese è comunque positivo con un progresso dell’1,2% pari a 3.672.964 trasferimenti (+1,4% sul 2019).

Trasferimenti netti: in netto calo il diesel

Il diesel continua a essere ancora la motorizzazione dominante ma la sua quota è in costante calo. Siamo al 40,7%, in flessione di 2,4 punti su agosto 2025 (38,7% di share negli 8 mesi). Seconda posizione (in leggero calo) per le auto a benzina al 37,3% (38,5% nel cumulato). Le ibride continuano a crescere anche nell'usato, toccando l’11,8% di quota nel mese (12,3% in gennaio-agosto). A seguire Gpl e metano, rispettivamente al 5,5% e 2% nel mese e negli 8 mesi.

Auto usate agosto 2026

Per quanto riguarda, invece, le elettriche e le plug-in, si sale all’1,2% e all'1,6% in agosto (1,3% e 1,6% nel cumulato).

Età media

Dal rapporto emerge che ad agosto la quota dei trasfe­rimenti netti di auto con oltre 10 anni di anzianità guadagna 1,1 punti, arrivando al 52,1% (49,2% nel cumulato). Invece, quella di auto da 6 a 10 anni perde 0,8 punti, portandosi al 16% (16,9% nel cumulato). Andando avanti, le auto da 4 a 6 anni rappresentano il 10,2% (-0,5 punti percentuali rispetto ad agosto 2025, 10,1% negli 8 mesi); 11,5% la quota delle vetture da 2 a 4 anni (+0,5 punti percentuali, al 12,3% nel periodo gennaio-agosto), e 4,3% quella delle auto da 1 a 2 anni (-0,4 punti percentuali, al 4,5% negli 8 mesi).

Le vetture fino a 1 anno salgono al 6% nel mese di agosto (+0,2 punti percentuali, 7% nel cumulato). Nel complesso, i trasferimenti di vetture fino a 4 anni di anzianità coprono il 21,8% ad agosto, sostanzialmente in linea con il 21,5% dello stesso mese 2025.

Auto usate agosto 2026

Sul fronte dei contraenti, invece, gli scambi tra privati/aziende rappresentano il 56,5% di tutti i passaggi di proprietà (55,3% negli 8 mesi). Contestualmente, quelli da operatore a cliente finale perdono 0,6 punti, posizionandosi al 38,7% nel mese (39,8% nel cumulato). Gli scambi provenienti da auto-immatricolazioni cedono 0,1 punti (4% nel mese e in gennaio-agosto), mentre quelli provenienti dal noleggio perdono 0,1 punti (0,8% complessivo nel mese e 0,9% nel cumulato).

Minivolture: agosto 2026

Andiamo adesso a vedere le minovolture, cioè i passaggi di proprietà alle concessionarie delle vetture in attesa di essere rivendute. Stando al nuovo rapporto di UNRAE, recupera 2 punti al 30,3% la quota dei ritiri di autovetture da parte degli operatori (29,9% negli 8 mesi), e scende di 1,1 punti, al 56,8% la quota di privati o altre società che permutano la propria vettura (54,8% nel cumulato).

Stabili, invece, le auto provenienti da auto-immatricolazioni (all’1,4% nel mese e 1,5% nel cumulato), cedono quelle provenienti dal Noleggio a Lungo Termine (al 9,7% nel mese e 11,1% negli 8 mesi), mentre perdono 0,1 punti quelle provenienti dal Noleggio a Breve Termine (all’1,8% e 2,7% in gennaio-agosto).

Sul fronte delle alimentazioni, le auto diesel sono sempre al primo posto ma calano di 3,5 punti al 41,8% (41% negli 8 mesi). Il motore a benzina rimane stabile al 31% (32% in gennaio-agosto). Il Gpl si porta invece al 6,2% nel mese (+0,4 punti percentuali) e scende leggermente al 5,5% negli 8 mesi, il metano cede 0,3 punti all’1,8% (1,7% nel cumulato).

In forte crescita le minivolture di auto ibride, al 14,8% nel mese, 15,3% nel cumulato. Le ibride plug-in e le elettriche pure guadagnano rispettivamente 0,7 e 0,3 punti e si posizionano al 2,7% e all’1,8% di quota; nei primi 8 mesi rispettivamente al 2,4% e 2%.

Tra le minivolture ad agosto 2026 rimane stabile la quota delle autovetture con più di 10 anni, al 39% del totale (+0,1 punti e 36,9% negli 8 mesi). Parallelamente, perdono 1,1 punti le vetture da 6 a 10 anni (al 18,9% nel mese e al 19,4% nel cumulato) e 0,5 punti quella da 4 a 6 anni al 12,7% nel mese e 12,0% nel cumulato.

Recupera 1,5 punti la fascia da 2 a 4 anni (al 18,5%, 18,1% negli 8 mesi); quella da 1 a 2 anni scende al 5,9% (-0,7 punti percentuali e al 6,1% in gennaio-agosto), mentre recupera 0,7 punti quella fino a 1 anno, al 5% (7,5% nei primi 8 mesi).

Nel complesso, le minivolture di vetture fino a 4 anni di anzianità coprono il 29,4% ad agosto, 1,5 punti in più dello stesso mese del 2025.

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