McLaren, spunta un misterioso muletto. È la nuova P34 o un’Artura LT?

Un prototipo ripreso in Michigan ricalca l’Artura ma cambia il posteriore. Ma non è chiaro se sia la P34 o una Artura LT.

Un prototipo che a prima vista sembra una McLaren Artura qualsiasi, ma che sotto la pelle potrebbe nascondere altro. A segnalarlo sono le foto spia di un muletto durante i test in Michigan, negli Stati Uniti che sembrano far pensare alla futura erede della supercar ibrida di Woking. Ma la vettura immortalata in queste foto potrebbe essere la P34, ma anche una Artura LT, versione più orientata alla pista.

Un’Artura con la coda diversa

Il prototipo ricalca l’Artura attuale. Restano le prese d’aria laterali scolpite e le feritoie sui parafanghi anteriori. A cambiare è il posteriore, che ha un aspetto distinto e richiama la M6GT. La coda appare piuttosto piatta, con due terminali di scarico centrali, uno spoiler fisso e un grande estrattore.

La P34, tra voci e posizionamento

Il nome in codice P34 è già noto a chi segue McLaren. Come è emerso dopo l’incontro riservato con i concessionari, si tratta di una coupé a motore centrale attesa per il 2027, con un V6 biturbo sviluppato internamente e abbinato a un sistema ibrido. La carrozzeria dovrebbe essere più lunga di quella dell’Artura, con un frontale a cuneo ispirato alla McLaren F1. Sulla potenza, le indiscrezioni parlano di circa 821 CV (604 kW), pari ai 810 hp citati nel pezzo, e di 1.085 Nm di coppia. Il prezzo di partenza indicato è di circa 313.000 dollari, pari a circa 269.000 euro al cambio attuale. La P34 si collocherebbe tra l’Artura e la 750S, che nel frattempo uscirà di scena con la 788HS, serie limitata a 200 esemplari. La nuova arrivata potrebbe sostituire l’Artura entro il 2028, una differenza di lettura che, se confermata, dirà molto sul destino dell’attuale ibrida di Woking.

Per ora le informazioni sul muletto si fermano qui. Non ci sono conferme ufficiali di McLaren né dettagli sulla meccanica; quindi, non è possibile dire se sotto la carrozzeria ritoccata ci sia già il nuovo V6 o una versione evoluta dell’attuale motore. Se fosse un’Artura LT, sarebbe l’ultima variante prima dell’uscita di scena del modello. Il prototipo arriva in una fase di rinnovamento per il marchio, che punta a lanciare almeno un modello inedito ogni anno fino al 2028, con il primo SUV ibrido atteso proprio tra due anni. Sarà il tempo, e magari qualche altra immagine, a chiarire se McLaren stia già collaudando il futuro o soltanto salutando il presente.

Fonte: The Supercar Blog

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