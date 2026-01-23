Idee auto sottozero? Una te la diamo noi: tre Mazda in extra sconto

Mazda pratica i saldi invernali: fino all'8 febbraio, 750 euro di “calduccio” extra su CX-30, MX-5 e Mazda3 (in pronta consegna)

Ha deciso, Mazda, che l’inverno non è fatto solo per plaid e tisane, ma anche per dare una scaldatina ai listini.

Nascono così i Winter Sales, validi fino all’8 febbraio, con 750 euro di sconto extra sulle auto già pronte in concessionaria.

Un bonus che si somma a tutto ciò che era già in vigore: incentivi Mazda, incentivi statali (come non detto: sono esauriti) e quel pizzico di fortuna che serve quando si trova l’auto giusta al momento giusto.

Il trio coinvolto è quello delle grandi occasioni: Mazda3, CX‑30 e l’immortale MX‑5.

Mazda MX-5: più immortale, che longeva

Cominciamo: Mazda3 parte ora da 24.050 euro (con permuta e finanziamento), grazie a un totale di 4.300 euro di sconto. La conosci, vero? Ibrida (soft), compatta, con quella guida sempre un po’ più “Mazda” della media delle due volumi: perfetta per chi vuole consumare poco, ma sorridere spesso.

Mazda3, che stile!

Dal canto suo Mazda CX‑30, la crossover che sembra uscita da un corso di calligrafia giapponese, arriva fino a 4.750 euro di sconto complessivo, con prezzo da 24.200 euro (sempre con permuta e finanziamento). Stessi motori di Mazda3 (ibridi leggeri da 140 o 186 CV), abitacolo accogliente, e quella versatilità che la rende la classica “una per tutto”.

CX-30, il crossover compatto secondo Mazda

E poi c’è lei, Mazda MX‑5, la roadster che da trent’anni ricorda al mondo che il divertimento pesa poco e gira alto. Anche qui 750 euro di sconto extra, validi su tutte le versioni. Non serve aggiungere altro: chi la vuole, sa già perché.

Siamo stati un po' generici, intenzionalmente. Perché tanto, se uno dei modelli ti interessa, lo andrai ad approfondire direttamente alla fonte.

Pubblicato da Redazione, 23/01/2026