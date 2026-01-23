Idee auto sottozero? Una te la diamo noi: tre Mazda in extra sconto

Ha deciso, Mazda, che l’inverno non è fatto solo per plaid e tisane, ma anche per dare una scaldatina ai listini.
Nascono così i Winter Sales, validi fino all’8 febbraio, con 750 euro di sconto extra sulle auto già pronte in concessionaria.
Un bonus che si somma a tutto ciò che era già in vigore: incentivi Mazda, incentivi statali (come non detto: sono esauriti) e quel pizzico di fortuna che serve quando si trova l’auto giusta al momento giusto.
Il trio coinvolto è quello delle grandi occasioni: Mazda3, CX‑30 e l’immortale MX‑5.
Mazda MX-5: più immortale, che longeva
Cominciamo: Mazda3 parte ora da 24.050 euro (con permuta e finanziamento), grazie a un totale di 4.300 euro di sconto. La conosci, vero? Ibrida (soft), compatta, con quella guida sempre un po’ più “Mazda” della media delle due volumi: perfetta per chi vuole consumare poco, ma sorridere spesso.
Dal canto suo Mazda CX‑30, la crossover che sembra uscita da un corso di calligrafia giapponese, arriva fino a 4.750 euro di sconto complessivo, con prezzo da 24.200 euro (sempre con permuta e finanziamento). Stessi motori di Mazda3 (ibridi leggeri da 140 o 186 CV), abitacolo accogliente, e quella versatilità che la rende la classica “una per tutto”.
CX-30, il crossover compatto secondo Mazda
E poi c’è lei, Mazda MX‑5, la roadster che da trent’anni ricorda al mondo che il divertimento pesa poco e gira alto. Anche qui 750 euro di sconto extra, validi su tutte le versioni. Non serve aggiungere altro: chi la vuole, sa già perché.
Siamo stati un po' generici, intenzionalmente. Perché tanto, se uno dei modelli ti interessa, lo andrai ad approfondire direttamente alla fonte.