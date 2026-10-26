Luxeed, dalla Cina ai mercati internazionali: ecco i nuovi modelli a partire da monovolume e SUV

Il brand premium cinese punta all’estero con un MPV a sette posti e uno sport utility dal design audace, tra tecnologia, motori elettrificati e lusso

Nato nel 2023 dalla collaborazione tra Chery e Huawei, Luxeed è un brand premium cinese pronto ad ampliare la propria presenza oltre i confini nazionali (guarda la homepage di Luxeed).

Luxeed, dalla Cina ai mercati internazionali

Il piano prevede sei modelli, suddivisi in tre famiglie e disponibili con alimentazione elettrica, plug-in e range extender. Il debutto internazionale partirà dall’Australia, con due vetture: la monovolume V9, che sarà commercializzata come LLounge, e il SUV RX, destinato a chiamarsi Stormax (guarda il SUV cinese), che vedete insieme nell'immagine AI di apertura dell'articolo. Altri modelli, ancora senza una denominazione ufficiale, saranno orientati maggiormente al lusso e progettati per i mercati internazionali.

Luxeed: dalla Cina ai mercati internazionali con diversi modelli, qui la monovolume LLounge

LLounge, monovolume a sette posti REEV

La Lounge misura 5,36 metri e adotta una configurazione interna a sette posti, disposti secondo lo schema 2+2+3. La dotazione prevista in Cina comprende un impianto audio a 25 altoparlanti, sensore LiDAR per la guida assistita, sospensioni pneumatiche a doppia camera e ruote posteriori sterzanti.

Il sistema range extender utilizza un motore 1.5 da154 CV, dedicato alla ricarica della batteria da 53 kWh, che permette di percorrere fino a 305 km in modalità elettrica secondo il ciclo CLTC. Sono disponibili anche due configurazioni di trazione: posteriore da 304 CV e integrale a doppio motore da 512 CV. Il listino cinese è compreso tra 389.800 e i 519.800 yuan, pari a circa 52.000-69.300 euro.

Luxeed: il brand premium cinese esporterà in Australia e poi su altri mercati, qui il SUV Stormax

Stormax, SUV elettrico fino a 586 CV

Disegnato dall’ex Ferrari Werner Gruber, lo Stormax è un SUV a cinque posti lungo 5,02 metri, con larghezza di 2,01 metri e bagagliaio da 622 litri. Tra le soluzioni distintive spiccano i fanali posteriori composti da 10.000 elementi e i sedili anteriori dotati di 98 sensori e 27 camere d’aria, che adattano il sostegno alla postura e allo stile di guida.

In Cina, il modello è proposto con potenze di 371 CV e 586 CV, quest’ultima abbinata alla trazione integrale. Le batterie da 81 e 100 kWh consentono un’autonomia dichiarata compresa tra 700 e 852 km nel ciclo CLTC. I prezzi vanno da 259.800 a 389.800 yuan, equivalenti a circa 34.700-52.000 euro. L’esportazione è nei piani del costruttore, ma tempi e destinazioni commerciali devono ancora essere definiti.

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