Lamborghini Temerario, in arrivo lo scarico Akrapovič in titanio. Guarda (anzi ascolta) come cambia il V8

Lamborghini ha deciso di mettere mano alla Temerario, più precisamente al suono della supercar. Il marchio di Sant’Agata Bolognese ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un breve video teaser in cui si sente il V8 della supercar con un nuovo impianto di scarico in titanio firmato Akrapovič. Tutto lascia pensare che sarà proposto come accessorio originale Lamborghini. Il post è volutamente sintetico. «Titanium has a voice. And it’s impossible to ignore», cioè «il titanio ha una voce, ed è impossibile ignorarla», recita il testo che accompagna il video, seguito dall’invito ad alzare il volume e a restare sintonizzati. Non ci sono dettagli tecnici, né una data o un prezzo. Il messaggio, però, è chiaro.

Più voce per il V8 ibrido

Sotto il cofano della Temerario lavora un V8 4.0 biturbo abbinato a un sistema ibrido, un motore dalla voce che in molti considerano un po’ attenuata. È proprio qui che entra in gioco l’impianto Akrapovič, pensato per restituirgli un carattere sonoro più marcato. C’è anche l’ipotesi di un leggero aumento della potenza, che però al momento non trova alcuna conferma ufficiale. Il video lascia parlare soltanto il motore. Lamborghini non mostra numeri né confronti con lo scarico di serie, e si affida all’ascolto per convincere i clienti. Una scelta che dice molto su quanto il suono resti centrale nell’esperienza di una supercar, anche in piena era dell’elettrificazione. Che lo scarico arrivi come accessorio originale ha un significato particolare. Chi vorrà intervenire sulla propria Temerario non dovrà rivolgersi per forza a un preparatore (che sulla supercar di Sant’Agata Bolognese hanno già iniziato a lavorare come dimostra il body kit in carbonio di 1016 Industries), ma potrà invece contare su un componente proposto direttamente da Lamborghini. Per conoscere prezzo, peso dell’impianto e tempi di disponibilità bisognerà aspettare. Il teaser promette altre novità a breve. Sarà quindi interessante scoprirle per capire come Lamborghini intende intervenire sulla Temerario.

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