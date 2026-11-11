KTM X-Bow Arrow, cuore Audi e 4 ruote motrici per divertirsi in off-road

KTM X-Bow Arrow è davvero speciale, un side-by-side perfetto per affrontare sabbia e fango. Stiamo quindi parlando di un UTV (Utility Terrain Vehicle) pronto ad affrontare ogni sfida in fuoristrada che nasconde un segreto. Già perché adotta il motore 4 cilindri di 2 litri di cilindrata EA888 del Gruppo Volkswagen (che KTM ottiene tramite Audi), abbinato a un cambio DSG a sette rapporti e alla trazione integrale. Non è un concept perché è in vendita anche se il prezzo non è certamente contenuto, soprattutto nella versione in edizione limitata.

Pronto alla sfida del deserto

Il motore 4 cilindri lo troviamo su molti modelli del Gruppo Volkswagen ma sulla KTM X-Bow Arrow è proposto in due livelli di potenza. La versione base del veicolo offre 280 CV, mentre quella top di gamma (Arrow Black Limited Edition) 330 CV. Il tutto abbinato a differenziali autobloccanti anteriori e posteriori, un freno a mano idraulico (ma solo sulla versione da 330 CV), un telaio in acciaio con sospensioni a doppio braccio oscillante su tutte le ruote e ammortizzatori KW Reiger che offrono oltre 600 mm di escursione.

KTM X-Bow Arrow

Insomma, una dotazione tecnica per affrontare le sfide più difficili, anche quella del deserto. L'abitacolo non è così spartano come ci si potrebbe aspettare da un veicolo simile. KTM X-Bow Arrow propone infatti un quadro strumenti digitale, un infotainment da 10 pollici, due porte di ricarica USB-C e addirittura l'aria condizionata, almeno sulle versioni in edizione limitata.

Offre le prestazioni e la reattività che ci si aspetta da un veicolo da competizione, ma con un livello di comfort e raffinatezza che lo rende altrettanto emozionante da guidare anche al di fuori di un contesto agonistico.

Così è stato descritto da Puck Klaassen, pilota della Dakar e KTM ambassador. In effetti, l'idea è nata da Guillaume de Mévius, altro pilota di punta della Dakar, che ora guida il gruppo di investitori proprietario della divisione a quattro ruote di KTM e desiderava un veicolo da guidare personalmente, ''con la precisione e l'ingegneria di un'auto sportiva, ma costruito per affrontare terreni dove una vettura sportiva semplicemente non può arrivare''.

KTM X-Bow Arrow, interni

Prezzo

Non saranno in molti ad avere la possibilità di guidare la KTM X-Bow Arrow. KTM produrrà solo 500 esemplari della Arrow ''Black Limited Edition'', con prezzi da 98.600 dollari (88.400 euro). La versione ''standard'' da 280 CV, invece, parte da 59.800 dollari (53.600 euro).

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