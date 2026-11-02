Koenigsegg CC850: il freno di stazionamento fa scattare il richiamo

Nell’immaginario collettivo le hypercar sono modelli da sogno super esclusivi, esenti da problemi e, nel caso, coperti dalle migliori garanzie dei costruttori. Tuttavia, anche queste auto possono essere interessate da campagne di richiamo per la sicurezza.

Koenigsegg CC850, richiamo negli Stati Uniti

È il caso della Koenigsegg CC850 (guarda Koenigsegg CC850), protagonista di un richiamo che coinvolge tutti i sette esemplari consegnati negli Stati Uniti. La decisione riguarda un'anomalia al freno di stazionamento elettronico ed è stata comunicata alla NHTSA, l'agenzia americana per la sicurezza stradale (guarda la homepage di NHTSA). L'indagine è partita dopo la segnalazione di un episodio avvenuto il 12 ottobre, quando una vettura si è mossa senza controllo dopo che il conducente era sceso dall'abitacolo, lasciando il motore acceso e la retromarcia inserita.

Koenigsegg CC580: richiamo negli USA per il freno di stazionamento malfunzionante

Il problema al freno di stazionamento

Dopo una settimana di verifiche interne, il costruttore svedese ha individuato il malfunzionamento: il freno di stazionamento non si innesta quando il motore è acceso e la trasmissione si trova in retromarcia. In queste condizioni, per attivarlo è necessario mantenere premuto il relativo pulsante.

La NHTSA precisa che questa particolare situazione non rientra nei propri test statici sul dispositivo. Il provvedimento sembra quindi essere stato avviato da Koenigsegg di propria iniziativa, senza che sia stata accertata una violazione delle normative federali. I veicoli interessati sono stati prodotti tra il 28 settembre 2025 e il 2 agosto 2026.

Koenigsegg CC580: sotto osservazione i sette esemplari venduti negli Stati Uniti

Aggiornamento software gratuito anche via OTA

Per risolvere il problema, Koenigsegg metterà a disposizione un aggiornamento software gratuito, installabile anche tramite tecnologia OTA (Over The Air). In alternativa, i proprietari potranno rivolgersi a un concessionario autorizzato per effettuare l'intervento direttamente in sede. La CC850 si distingue per la trasmissione Lightspeed, un cambio a nove rapporti che combina caratteristiche manuali e automatiche. Il sistema utilizza tre alberi e sette frizioni e consente di scegliere tra il tradizionale pedale della frizione con innesti manuali frontali e una modalità di funzionamento completamente automatica.

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