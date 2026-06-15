Koenigsegg Jesko: è record sul quarto di miglio per auto di serie

Se segui le vicende delle hypercar, sai che la rincorsa ai numeri assoluti è un esercizio tanto affascinante quanto complesso. Spesso si parla di simulazioni al computer, ma poi c'è la realtà della pista. Questa volta Koenigsegg ha voluto mettere i punti sulle i portando la Jesko Absolut sulla pista di prova di Ängelholm per vedere di cosa fosse capace lontano dai calcoli teorici. Il risultato è un nuovo punto di riferimento cronometrico.

Un tempo da battere sul nastro d'asfalto

La vettura svedese ha fermato le lancette del cronometro a 8,54 secondi sul quarto di miglio (la classica distanza dei 402 metri), uscendo con una velocità di ben 305 km/h. Se la cifra in sé ti dice poco, sappi che è la prima volta che un’auto di produzione stradale omologata supera la barriera dei 300 orari in questo spazio.

La srtrumentazione ha registrato uno 0-100 km/h in appena 2,35'' e uno 0-300 km/h in 8,3''. Non contenti, i collaudatori hanno continuato a premere sull'acceleratore fino al traguardo del mezzo miglio, coperto in 12,76 secondi con una punta di 373 km/h.ù

Il tutto con gomme di serie e su un normale circuito di prova: non su una pista da drag racing che, opportunamente gommata, avrebbe potuto offrire qualche vantaggio addizionale in termini di trazione.

La trazione posteriore contro i giganti elettrici

La parte interessante della questione non sta solo nei numeri grezzi, ma in come sono stati ottenuti. Oggi siamo abituati a vedere hypercar elettriche a trazione integrale che scaricano a terra coppie istantanee grazie ai motori a batteria.

La Jesko Absolut, invece, fa tutto affidandosi esclusivamente alle ruote posteriori e al motore V8 biturbo da 5,0 litri. Parliamo di 1.600 CV (se alimentata a bioetanolo E85) gestiti dal cambio a 9 rapporti Light Speed Transmission. Gestire una simile cavalleria senza l'ausilio delle quattro ruote motrici richiede una calibrazione millimetrica dell'elettronica.

Il fattore asfalto e la magia del software

Christian von Koenigsegg ha tenuto a precisare che la prova non si è svolta su una pista da dragster gommata e preparata per l'occasione, ma sul normale asfalto della pista svedese, utilizzando pneumatici di serie. Com’è stato possibile migliorare il precedente primato di 8,88 secondi senza toccare la meccanica? La risposta sta nella gestione elettronica.

I tecnici hanno affinato le strategie di cambiata e il controllo di trazione, ottimizzando anche il lavoro delle sospensioni Triplex in fase di accelerazione. La notizia più curiosa per i pochi fortunati possessori è che questo incremento di prestazioni arriverà sulle loro auto tramite un semplice aggiornamento software over-the-air.

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