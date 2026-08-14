La nuova Koenigsegg CCGT1 con motore V8 celebra un'auto da corsa... che non ha mai corso

Dopo i teaser della vigila, ha fatto il suo debutto ufficiale la nuova Koenigsegg CCGT1. La presentazione si è tenuta alla Monterey Car Week. La nuova supercar nasce come omaggio all'unico prototipo della CCGT mai realizzato. Negli anni 2000, Koenigsegg aveva in programma di partecipare alla classe GT1, la più prestigiosa della 24 Ore di Le Mans. Tuttavia, quando un prototipo, denominato CCGT GT1 Competition Coupe, fu pronto, il progetto venne cancellato a causa di modifiche ai requisiti di omologazione.

Koenigsegg CCGT1

Questa è la nuova Koenigsegg CCGT1

La nuova Koenigsegg CCGT1 si basa sulla CC850, che a sua volta rende omaggio alla prima auto di produzione omologata del marchio, la CC8S. A eccezione delle portiere e del tetto rimovibile, tutti gli altri pannelli sono stati riprogettati. L'aerodinamica è stata studiata con molta attenzione per rendere questa nuova supercar velocissima tra le curve di una pista, sebbene sia omologata per un utilizzo stradale. È inoltre dotata di un enorme alettone posteriore regolabile. Secondo Koenigsegg, la sua nuova supercar è in grado di generare 800 kg di deportanza a 250 km/h.

Koenigsegg CCGT1

La CCGT1 è spinta da un motore V8 biturbo di 5 litri di cilindrata che eroga 1.280 CV con benzina standard e 1.600 CV con E85. Questa unità è abbinata alla trasmissione Light Speed ​​Transmission (LST) a 9 rapporti e al nuovissimo sistema Koenigsegg Sequential Shift (KSS). Il pedale della frizione viene utilizzato solo per la partenza. Dopodiché, ogni cambio di marcia avviene tramite il cambio sequenziale, senza bisogno di frizione.

Koenigsegg CCGT1

All'interno, la nuova CCGT1 è dotata di sedili ultraleggeri in fibra di carbonio con cinture di sicurezza a sei punti per il pilota. Il pacchetto pista opzionale aggiunge, tra le altre cose, sedili da corsa e cinture di sicurezza a sei punti per entrambi gli occupanti, insieme a un sistema antincendio. Il pacchetto promette di rendere questa supercar più veloce di qualsiasi altra Koenigsegg in pista, anche se al momento non sono stati forniti dati precisi su tempi o circuiti a supporto di tale affermazione.

Le impostazioni della modalità di guida sono visualizzate su una manopola nella console centrale. La CCGT1 introduce anche la nuova fibra di carbonio bianca ''Ghost Fibre'' di Koenigsegg. L'azienda afferma che è più resistente e leggera rispetto al materiale convenzionale. La strumentazione è un mix di digitale e analogico.

Serie limitata

La nuova Koenigsegg CCGT1 sarà realizzata in serie limitata. Complessivamente ne saranno prodotte 70 unità. In ogni caso, tutte sono già state vendute.

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