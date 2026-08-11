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Koenigsegg CCGT, la Le Mans mai nata torna con una nuova hypercar

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4 ore fa - La hypercar celebra il progetto GT1 fermato dal regolamento nel 2007.

Koenigsegg pubblica il primo teaser di una hypercar ispirata alla CCGT, la Le Mans mai disputata per un cambio di regolamento.
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Koenigsegg riapre un capitolo rimasto in sospeso per quasi vent'anni. Il costruttore svedese ha pubblicato il primo teaser di una nuova hypercar ispirata alla CCGT, il progetto sviluppato nel 2007 per correre nella classe GT1 della 24 Ore di Le Mans e mai arrivato in gara a causa di un cambio del regolamento. Pochissimi i dettagli svelati finora, ma il richiamo alla vettura da competizione è evidente e suscita particolare interesse.

 
 
 
 
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Il breve filmato non mostra quasi nulla della vettura, ma la didascalia che lo accompagna è eloquente: «Unfinished business. A time capsule waiting to be opened», ovvero un affare rimasto in sospeso, una capsula del tempo pronta a essere aperta. Il debutto è atteso a Monterey Car Week, durante l'evento The Quail, uno degli appuntamenti più esclusivi del calendario mondiale dedicato alle auto da collezione.

La storia della CCGT

Per capire il senso dell'operazione bisogna tornare al 2007, quando Koenigsegg presentò al Salone di Ginevra la CCGT GT1 Competition Coupé, sviluppata appositamente per correre nella classe GT1 della 24 Ore di Le Mans. La vettura nasceva sulla base della CCR con elementi ripresi dalla CCX, pesava circa 1.000 kg e montava un V8 aspirato 5,0 litri da oltre 600 CV, capace di generare più di 600 kg di deportanza. Il progetto rispettava fedelmente le regole tecniche dell'epoca, comprese le rigide indicazioni su larghezza della vettura e dimensioni dell'abitacolo.

Il problema arrivò quando l'ACO, l'ente organizzatore della 24 Ore, cambiò le regole di omologazione richiedendo la produzione di 350 esemplari stradali all'anno, una soglia semplicemente impossibile da raggiungere per un costruttore artigianale come Koenigsegg. Il progetto venne quindi accantonato prima ancora di scendere in pista, restando di fatto l'unica vettura da competizione mai costruita dal marchio svedese.

Un tributo, non una replica

Le informazioni raccolte finora suggeriscono che la nuova vettura, forse chiamata CCGT+, sarà prodotta in appena 30 esemplari e rappresenterà un omaggio a quel progetto interrotto e non una sua riedizione tecnica. Non sarebbe la prima volta che Koenigsegg costruisce un modello celebrativo partendo da un capitolo della propria storia. Era successo già con la CC850 (pensata per celebrare i vent'anni della CC8S) e più di recente con l’one-off della Regera (realizzata per il presidente FIA Mohammad Ben Sulayem).

FONTE: The Supercar Blog

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Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.

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