Kia EV5, le nuove foto spia anticipano un restyling con una plancia completamente diversa

La Kia EV5 si prepara al suo primo aggiornamento. In un parcheggio coperto in Corea del Sud è stato sorpreso un esemplare del SUV elettrico senza alcuna camuffatura. Dovrebbe trattarsi proprio del restyling che mostra diverse novità, soprattutto all’interno.

Fuori cambia poco

All’esterno le novità sono contenute. Cofano e fari restano sostanzialmente quelli di oggi, mentre compaiono alcuni dettagli nuovi in nero. La differenza più evidente riguarda il paraurti anteriore, che ha un disegno particolare e ricorda da vicino quello della EV5 WKNDR. È il concept dal taglio più avventuroso che Kia aveva presentato lo scorso novembre al Salone di Guangzhou, pensata per l’uso in fuoristrada.

Dentro, invece, cambia quasi tutto

È nell’abitacolo che il restyling si fa notare davvero. Oggi lo schermo principale parte davanti al guidatore e arriva fino al centro della plancia. Sul modello fotografato si sposta invece dal centro verso il lato del passeggero. Davanti al volante sembra esserci un secondo display più sottile. È una disposizione che fa pensare al Pleos, il nuovo sistema di infotainment di Hyundai, ma su questo per ora si possono fare solo ipotesi. Cambia anche la console centrale, che perde i tasti fisici e adesso ha una copertura, con un aspetto più pulito.

Quando arriva

Un adesivo sul retro dell’auto indica che la versione aggiornata sarà lanciata nelle Filippine. La EV5 ha debuttato in Cina nel 2023 e la versione globale è arrivata l’anno scorso. Per questo il restyling è atteso intorno al 2027. Kia non ha detto se e quando arriverà in Europa, in Corea o negli altri mercati. È probabile che anche stavolta la prima a debuttare sia la versione prodotta in Cina, come è già successo con la EV5 attuale. Il SUV elettrico, simile per dimensioni a una Sportage, oggi è in vendita in Europa, Canada, Regno Unito e altri mercati, ma non negli Stati Uniti. In Cina ha contribuito alla ripresa del marchio coreano, e Kia conta di farne una delle sue elettriche più vendute. In Italia la gamma attuale parte da 44.750 euro, con batteria da 81,4 kWh, 217 CV e 505 km di autonomia dichiarata.

FONTE: Electrek

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